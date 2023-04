„Auf Anhieb in diesen Ort verliebt“: Ingrid Pongratz über die Faszination von Miesbachs Partnerstadt Marseillan

NACHGEFRAGT

Miesbachs Städtepartnerstadt mit Marseillan steht bislang unter keinem guten Stern. Coronabedingt musste die Unterzeichnung der Verträge 2020 online erfolgen (wir berichteten).

Miesbach – Seitdem ruhte die Liaison mit den Franzosen. Nun aber ist es soweit: Die Stadt Miesbach unternimmt ihre erste Fahrt in den Süden Frankreichs. Am Donnerstagabend startet gegen 21 Uhr ein Bus mit knapp 40 Miesbachern nach Marseillan zum Frühlingsfest, wobei der Trachtenverein und der Musikverein den Großteil der Teilnehmer stellen. Bereits vor Ort ist dann schon Partnerschaftspatin Ingrid Pongratz. Wir sprachen mit Miesbachs ehemaliger Bürgermeisterin vorab über den ersten Besuch aus der Heimat, was die Gruppe erwartet und was sie selbst an Marseillan so fasziniert.

Bonjour Madame Pongratz, wie ist denn das Wetter derzeit in Marseillan? Freundlicher als hier in Miesbach?

Auf jeden Fall. Aktuell ist es etwas windig bei 15 bis 16 Grad, habe ich mir sagen lassen – anders als bei uns in Miesbach. Über Ostern sollen es sogar 18 Grad werden. Gerade recht für Dirndl und Lederhosn. Dazu das mediterrane Klima. Der Unterschied wird deutlich sein zu hier.

„Ich freue mich sehr auf Miesbachs ersten Besuch“

Für Sie geht es bereits am Mittwoch in Richtung Marseillan. Freuen Sie sich schon auf den ersten Besuch der Miesbacher in Ihrer mittlerweile zweiten Heimat?

Ja, ich freue mich wirklich sehr. Das ist großartig, dass der Austausch nach drei Jahren Warten jetzt endlich möglich wird. Und Marseillan bereitet sich schon vor auf „la fête du printemps“, das Frühlingsfest. Alles wird schon geschmückt.

+ Ingrid Pongratz, ehemalige Bürgermeisterin und Partnerschaftspatin von Miesbach. © Privat

Wie sieht denn das Programm aus?

Das Fest dauert von 5. bis 10. April. Am Freitag und Samstag treten ab 17.30 Uhr die Folkloregruppen der beiden Partnerstädte Miesbach und Castleblayney aus Irland auf. Dann noch mal am Sonntag ab 10.30 Uhr. Die Spanier aus Caudete sollen auch kommen. Nur Malmedy aus Belgien musste absagen, weil die offenbar keine Ferien haben. Am Sonntagabend fährt der Bus zurück nach Miesbach.

Sind auch Stadträte dabei?

Leider nicht, was ich sehr schade finde. Bedauerlicherweise hat sich niemand gemeldet. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Reise zu weit, oder man hat Angst, weil man kein Französisch spricht. Aber mit Englisch sowie Händen und Füßen kommt man auch hier gut zurecht. Diese Fahrt ist eine einmalige Gelegenheit. Es sind schon einige Miesbacher nach Marseillan gekommen – und das nicht nur einmal.

„ich habe mich auf Anhieb in diesen Ort verliebt“

Wie lange dauert die Fahrt mit dem Auto in den Süden Frankreichs?

Das kommt ganz darauf an, ob man über die Schweiz fährt oder über Deutschland/Frankreich. Die Schweiz-Route ist etwa 100 Kilometer kürzer. Über Karlsruhe sind es 1250 Kilometer. Dazu kommt die Dauer der Pausen.

Sie haben mit Marseillan eine zweite Heimat gefunden, verbringen im Ruhestand immer wieder längere Zeit in der Partnerstadt. Wie kam es dazu?

Als vor vier Jahren im April 2019 die schriftliche Anfrage kam, ob Miesbach sich eine Partnerschaft mit Marseillan vorstellen kann, war ich im Anschluss privat in Südfrankreich. Also habe ich mir den Ort mal angesehen und mich auf Anhieb verliebt.

„Es ist ein ganz anderes Leben“

Warum?

Marseillan ist eine reizende Stadt und hat so viele Möglichkeiten. Die Gegend ist mit ihren Weinfeldern reizvoll, das Meer ist nah. Es gibt viele Freizeitangebote und gerade kulturell-historisch ist viel zu entdecken. Vor allem aber sind die Leute hier sehr freundlich und nett. Es ist alles so locker, so ungezwungen. Mittlerweile haben mein Mann und ich dort einen sehr netten Freundes- und Bekanntenkreis. Wir genießen die Zeit dort. Es ist ein ganz anderes Leben.

Sie kennen Miesbach und Marseillan. Was ist der Reiz beider Orte für Sie?

Miesbach ist meine Heimat. Hier sind meine Wurzeln, meine Familie, meine Freunde. Dazu die Berge. Aber in Marseillan sind wir mehr draußen, was einfach am Wetter liegt. Hinzu kommt die entspannte Lebensweise. Aber es ist auch wieder schön, daheim zu sein. Denn bei aller Liebe zur französischen Küche in Marseillan: Auf einen Schweinsbraten, Wurstsalat, Weißwürscht und ein Hopf-Weißbier freue ich mich dann doch.

Dann dürfen wir gespannt sein, wie den Besuchern aus Miesbach Marseillan gefallen wird.

Es wird sicher ein gelungenes Beschnuppern. Mir gefällt es dort sehr gut, und mir war dort noch nicht eine Sekunde langweilig.

