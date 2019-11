Gmunderin unterwegs in Schlangenlinien

In Schlangenlinien auf der B 472 war am Freitagmorgen eine Fahrerin aus Gmund von Waakirchen in Richtung Miesbach unterwegs. Alkohol scheidet als Ursache aus - die Dame war stocknüchtern.

Gegen 6.45 Uhr fiel einem Autofahrer aus Lenggries in Waakirchen auf der B 472 nach dem Kreisverkehr ein VW Golf auf. Der Fahrer dieses Golf fuhr sichtlich in Schlangenlinien in Richtung Miesbach. Bei Müller am Baum kam der Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte an die Leitplanke.

Unbeeindruckt von diesem Ereignis setzte der Fahrer die Fahrt aber fort. Im Stadtbereich von Miesbach kam der Golf nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen entgegenkommenden Lkw.

Beamte der Polizei Miesbach konnten den Golf in Kleinpienzenau stoppen. Am Steuer saß eine 83-jährige Gmunderin, die völlig desorientiert wirkte. Sie konnte weder sagen, woher sie kam noch wohin sie wollte. Ihr war aber schon bewusst, dass sie Kontakt mit einer Leitplanke und einem Lkw hatte. Sie habe Probleme in der Dunkelheit und den entgegenkommenden Lichtern, gab sie zu Protokoll.

Am Golf entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Führerscheinstelle wurde umgehend informiert. Der Staatsanwaltschaft wird eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vorgelegt.

Die Polizei Miesbach sucht nun den Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug in Miesbach von der Gmunderin angefahren wurde, und bittet diesen, sich unter der Rufnummer 08025/299-0 zu melden.

