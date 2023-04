Auf dem Weg in den Kreisausschuss: Landrat in Unfall verwickelt

Olaf v on Löwis Landrat © THOMAS PLETTENBERG

Landrat Olaf von Löwis wurde am Mittwoch in einen Unfall verwickelt. Auf der A 99 krachte ein Lkw ins Heck seines Dienstwagens. Löwis und sein Fahrer blieben unverletzt.

Aschheim/Miesbach – Schockmoment für Olaf von Löwis (CSU). Auf dem Weg zur Sitzung des Kreissausschusses am Mittwochmittag wurde der Miesbacher Landrat in einen Unfall verwickelt. Zum Glück für alle Beteiligten verlief dieser glimpflich. „Alles nicht so schlimm“, sagt Löwis.

Der Landrat kam von einer Konferenz der oberbayerischen Landräte in Freising, als das Malheur passiert. Gegen 12.15 hatte sich auf der A 99, etwa Höhe Aschheim, ein Stau gebildet. „Zwei Spuren voll mit Lkw. Das habe ich auch schon länger nicht mehr erlebt.“ Dann das Unglück: Ein Lkw-Fahrer übersah beim Einfädeln den nicht gerade kleinen – BMW des Landrat, ein E-Auto übrigens. In dessen Heck krachte der Laster. Obwohl die Geschwindigkeit niedrig war, ist das Auto „ziemlich ramponiert“, sagt von Löwis.

Ein Politiker, der in einen Verkehrsunfall verwickelt wird: Da kommen Erinnerungen hoch an den schrecklichen Dienstwagen-Unfall, in den auch Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber im November des vergangenen Jahres verwickelt war und bei dem eine 58-Jährige aus Siegsdorf um Leben kam, Kaniber selbst verletzt wurde. Der Unfall von Löwis‘ sprach sich auch schnell im Kreisausschuss herum. Dort konnte Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG), der kurzfristig die Sitzungsleitung übernommen hatte, aber schnell Entwarnung geben: „Wir sind froh, dass dem Landrat und seinem Fahrer nichts passiert ist. Einen Dienstwagen kann man reparieren, einen Menschen nicht.“ Etwas ärgerlich: Der Dienstwagen ist ziemlich neu.

Für die Weiterfahrt in Richtung Heimat wurde dann ein Ersatzfahrzeug organisiert. Obwohl er nicht verletzt ist, hat von Löwis die Termine für Mittwoch und den heutigen Donnerstag abgesagt, gönnt sich „eine kleine Pause“. Am morgigen Freitagabend steht dann eine CSU-Veranstaltung im Kalender des Landrats: Partei-Chef Markus Söder kommt nach Schliersee und spricht dort über das Thema Erbschaftssteuer.