Eine 18-Jährige hat in Miesbach einen Auffahrunfall mit drei Autos und einer Leicht Verletzten ausgelöst. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen.

Miesbach - Auf der Bayrischzeller Straße in Miesbach ist eine 18-Jährige am Samstag mit ihrem VW Touran auf einen VW Polo aufgefahren und hat diesen auf das vorausfahrende Auto geschoben. Die 68-jährige Fahrerin des mittleren Autos wurde dabei im Brustbereich leicht verletzt und zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus Agatharied gebracht.

Auffahrunfall in Miesbach: SUV schiebt Polo auf bremsendes Auto

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr auf Höhe der Miesbacher Straße. Ein 41-Jähriger aus Kirchseeon fuhr mit seinem VW Touran in Richtung Schliersee, als er verkehrsbedingt bremste. Die dahinter fahrende 68-jährige Fürtherin bremste in ihrem Polo ebenfalls. Die dahinter fahrende 18-Jährige aus Teisnach (Landkreis Regen) in ihrem Touran bremste zu spät, fuhr auf den Polo und schob diesen auf das erste Auto.

Die Polizei ermittelt nun gegen die 18-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter 08025/2990 zu melden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 35.000 Euro.

