Auftakt mit Hoffnung auf bessere Infrastruktur

Gaben den Startschuss zu Stadtradeln und Radlkultour: (v.l.) Kick van Walbeek, Astrid Güldner, Ulrike Küster und Leonhard Wöhr. © stefan schweihofer

Der Startschuss fürs Stadtradeln im Landkreis ist gefallen. Beim Auftakt spricht Kick van Walbeek von 45 neue Abstellplätzen am Miesbacher Bahnhof.

Miesbach – Der Startschuss ist gefallen: Das Stadtradeln im Kreis Miesbach hat begonnen. Insgesamt 21 Tage lang ist die Bevölkerung aufgerufen, das Auto zugunsten des Radls stehen zu lassen. Wobei der Aufruf natürlich nachwirken soll und idealerweise dauerhaft zu weniger motorisiertem Verkehr führen soll. „Man tut was fürs Klima und für die Gesundheit. Und man tut was fürs Glücklichsein“, sagte Vize-Landrätin Ulrike Küster beim offiziellen Auftakt auf dem Miesbacher Marktplatz.

Es war ein recht entspannter Auftakt, von dem aus mancher zu einer der Stationen der Radlkultour aufbrach. Bis etwa zur Halbzeit der Aktion hatten die Teilnehmer auch Sonnenschein. Das Grußwort der erkrankten Eva Mahling, Vize-Vorsitzende des ADFC München, verlas Kick van Walbeek von der Miesbacher Ortsgruppe, die als Einheimische voranschickte: „Mich freut es natürlich, den Marktplatz so zu sehen.“ Gemeint war: autofrei. Und die Stadträtin berichtete von „engen Kontakten mit der Bahn“. Das Ziel: Fahrradabstellplätze am Miesbacher Bahnhof. 45 Stück, nach Möglichkeit überdacht und nach Möglichkeit noch heuer.

Apropos heuer: Zumindest ein Teilabschnitt des von vielen gewünschten Radwegs zwischen Miesbach und Weyarn könnte heute gebaut werden. Zwischen Kleinpienzenau und Thalham. Das sagte der Weyarner Bürgermeister Leonhard Wöhr, der ebenfalls in die Kreisstadt gekommen war und der den Weg als „Herzensanliegen“ bezeichnete. Für weitere Abschnitte sehe es allerdings weniger gut aus. Die Verhandlungen mit den Grundeigentümern seien bislang erfolglos verlaufen. „Ich möchte nicht verhehlen, dass es gerade in Miesbach schwierig ist“, sagte er auch in Richtung von Vize-Bürgermeisterin Astrid Güldner, die für die Stadt Miesbach sprach, den Auftakt moderierte und dann auch den Bundestagsabgeordneten Karl Bär (Grüne) begrüßte, der vom Patronatstag der Gebirgsschützen in Gmund nach Miesbach geradelt war. Auch eine Strecke, die hinsichtlich des Radlverkehrs Verbesserungsbedarf hat (zum Beispiel Baumer Berg).

Auf das lückenhafte Netz wies auch Walbeek hin, ebenso auf die eingeschränkte Möglichkeit einer Radlmitnahme in den Zügen der BRB. „Bayern ist kein Radlland“, zitierte sie Mahling und bezog den Kreis Miesbach ausdrücklich mit ein. Wiederum in Mahlings Skript hieß es: „Das Schlimmste ist: Es ist keine Besserung in Sicht.“ Daher auch der Radentscheid Bayern, der aktuell vor dem bayerischen Verfassungsgerichtshof liegt. Sollte ein Volksbegehren zugelassen werden, „müssen wir binnen 14 Tagen eine Million Bürger in Bayern in die Rathäuser bringen“. Dabei gegebenenfalls zu helfen, war ein Aufruf, den Walbeek an die Anwesenden richtete. Ein anderer der von Küster bezüglich des Stadtradelns: „Motivieren Sie ihre Freunde, ihre Bekannten und ArbeitskollegInnen.“

Infos zur Aktion gibt’s auf www.stadtradeln.de.