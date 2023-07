Augen auf im Garten: Der Asiatische Laubholzbockkäfer fliegt wieder - Bürger sollen helfen

Von: Dieter Dorby

Der Asiatische Laubholzbockkäfer ist auch im Landkreis Miesbach nachgewiesen. © LfL/Archiv MZV

Die Sommermonate sind nicht nur die Zeit der Sonnen-Fans, sondern auch des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB). Deshalb bittet die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Miesbachs Gartenbesitzer und Bürger um Mithilfe. Denn der ALB, so er da ist, fliegt jetzt wieder.

Miesbach – Die Entwicklung seiner Larven im Holz ist nun abgeschlossen, sodass die wärmeliebenden Käfer aktuell schlüpfen. Laubgehölze in der Quarantänezone müssen deshalb unbedingt auf Befall kontrolliert und krabbelnde wie fliegende verdächtige Käfer der LfL gemeldet werden.

Der Schädling ist etwa 2,5 bis vier Zentimeter lang. Auffällig sind seine langen, schwarz-weiß gestreiften Fühler, der schwarze Kopf und Halsschild sowie die schwarzen Flügeldecken mit unregelmäßigen weißen Flecken. Die flugträgen Käfer sind vor allem in den kühlen Morgenstunden leicht zu fangen, im Marmeladenglas mit Löchern im Deckel aufzubewahren und dann gut zu fotografieren.

Miesbach steht noch unter Quarantäne

„Der ALB wird leicht mit dem heimischen Handwerkerbock verwechselt“, warnt LfL-Pflanzenschutzinspektor Gerhard Kraus. Er bittet darum, verdächtige Käfer immer lebend zu fangen und heimische Arten nach Entwarnung durch den Pflanzenschutzdienst möglichst fundortnah wieder frei zu lassen.

Wie berichtet, wurde der aus Asien eingeschleppte Schädling in Miesbach entdeckt und ausgerottet. Bis Ende 2024 befindet sich die Kreisstadt noch in Quarantäne. In dieser Saison wurden bislang keine neuen Käfer in Bayern entdeckt. Schnittgut von Laubgehölzen aus der Quarantänezone muss auf der Waitzinger Wiese abgegeben werden. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags 13 bis 17 Uhr sowie samstags 8 bis 13 Uhr. Weitere Infos gibt es am ALB-Info-Telefon: z 0 81 61 / 86 40 57 30 (montags bis mittwochs sowie freitags 9 bis 12 Uhr, donnerstags 13 bis 16 Uhr).

