Ausbildungsmarkt: Dreieinhalb offene Stellen pro Bewerber

Große Auswahl: 1520 unbesetzte Lehrstellen sind bei der Arbeitsagentur Rosenheim bekannt. © dpa

Die Agentur für Arbeit hat die aktuellen Erwerbslosenzahlen vorgestellt. Ein Ergebnis: Selten gab es so viele unbesetzte Stellen - auch am Ausbildungsmarkt.

Landkreis – Viel Bewegung herrschte zuletzt auf dem Arbeitsmarkt in der Region. So haben sich im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Rosenheim 2360 neu oder wieder arbeitslos gemeldet, gleichzeitig fanden 2100 Menschen einen neuen Job. Angesichts einer Zahl von 8270 Arbeitslosen ein recht hoher Anteil. Die Quote in den Landkreises Rosenheim, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie der Stadt Rosenheim ist um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent gestiegen, im Kreis Miesbach von 2,0 auf 2,1 Prozent. Ein für den Berichtsmonat August typischer Anstieg, wie es im Arbeitsmarktbericht der Agentur heißt. So würden wegen der Urlaubszeit weniger Neueinstellungen erfolgen, zudem melden sich viele Schulabsolventen erst einmal arbeitslos. Bei den Unter-25-Jährigen lag die Zahl um 190 höher als im Vormonat und stieg auf rund 1000 Erwerbslose. 111 davon leben im Kreis Miesbach. „Viele von ihnen haben aber bereits signalisiert, dass sie eine neue Stelle in Aussicht haben oder im Herbst den Besuch einer höhren Schule oder die Aufnahme eines Studiums planen“, sagt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur.

Quote um 0,4 Punkte niedriger als im Vorjahr

Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis bei 1173, ein Zuwachs von 52 gegenüber dem Juli. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 199 Erwerbslose weniger, im August 2021 lag die Quote noch bei 2,5 Prozent. Der Landkreis als optierende Kommune betreut 438 Arbeitslosengeld II-Empfänger und insgesamt 1265 erwerbsfähige Leistungsberechtige.

Hoher Anteil an Über-50-Jährigen bei den Arbeitslosen

Gegenüber den anderen Regionen weist der Kreis Miesbach ein paar Besonderheiten auf. So ist der Anteil der Über-50-Jährigen im Kreis der Arbeitslosen mit 46,8 Prozent besonders hoch. In den anderen Regionen ist er zehn oder mehr Punkte niedriger. Auch gibt es vergleichsweise viele Langzeitarbeitslose (26,6 Prozent, Gesamtbezirk: 21,2)

Lehrstellen: Unversorgte Bewerber haben große Auwahl

Am heutigen Donnerstag beginnt bekanntlich das Ausbildungsjahr, und der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. Zum Stichtag 11. August waren der Arbeitsagentur 430 Bewerber aus ihrem Zuständigkeitsbereich bekannt, die noch eine Lehrstelle gefunden haben. Dem stehen 1520 nicht besetzte Stellen gegenüber – rein rechnerisch kommen auf einen unversorgten Interessenten also dreieinhalb Angebote. Viele offene Plätze gebe es vor allem im Verkauf, für Kaufleute Büromanagement sowie für Industriemechaniker und Arzt- und Praxishilfen.

Ähnliche sieht es auf dem Arbeitsmarkt insgesamt aus. 6280 Stellenangebote waren der Arbeitsagentur im August bekannt, so viele wie noch nie in diesem Monat seit Beginn der entsprechenden Auswertungen. Auf den Kreis Miesbach entfielen davon 1137, das waren 69 mehr als im Vormonat. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es 356 weniger gewesen.

Offene Lehrstellen

Bad Wiessee 16

Bayrischzell 12

Fischbachau 11

Gmund 21

Hausham 23

Holzkirchen 69

Irschenberg 9

Kreuth 3

Miesbach 45

Otterfing 7

Rottach-Egern 33

Schliersee 29

Tegernsee 14

Valley 7

Waakirchen 11

Warngau 8

Weyarn 6

(Quelle: Suche auf www.arbeitsagentur.de nach „Ausbildung/Duales Studium“ und Gemeinden).