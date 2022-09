„Es macht mir Spaß, Menschen glücklich zu machen“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Handwerkliches Geschick im Umgang mit Schere und Kamm ist nur eine von vielen Fähigkeiten, die Friseure brauchen. Fabiana Barone (16) hat am Donnerstag bei Wolf Haardesign in Miesbach ihre Ausbildung begonnen. © Thomas Plettenberg

Die Fachkräfte von morgen sind gestern in die Ausbildung gestartet. Eine angehende Friseurin in Miesbach erklärt, warum sie sich für die Lehre entschlossen hat - und ihre Chefin, warum sie übertariflich zahlt.

Miesbach – Nervös? Und ob! „Schon am Vorabend war ich sehr aufgeregt wegen meines ersten Arbeitstags“, erzählt Fabiana Barone und fügt lächelnd hinzu: „Es wird nun ernst im Leben.“ Die 16-Jährige hat am Donnerstag bei Wolf Haardesign in Miesbach ihren ersten Schritt ins Berufsleben gemacht – bayernweit startete gestern das neue Ausbildungsjahr. Barone macht eine Lehre als Friseurin, drei Jahre dauert das.

Zur Mittagszeit hat die gebürtige Sizilianerin bereits zahlreiche Aufgaben erledigt: den Kunden Kaffee angeboten, gekocht und serviert, die Arbeitsplätze nach dem Schneiden aufgeräumt, Haare weggefegt, Handtücher gewaschen und gefaltet. „Das gehört dazu, wenn man ein Handwerk von Grund auf lernen will“, sagt sie. Beim Kunden selber Hand anlegen durfte sie noch nicht. „Aber ich habe erfahrenen Kollegen beim Schneiden und Waschen zugeschaut, um zu sehen, wie sie das machen.“

Die Entscheidung fiel nach zwei Praktika

Barone hat sich nach zwei Praktika in Salons für die Ausbildung zur Friseurin entschieden. „In diesem Beruf kann man Menschen schön und damit glücklich machen“, sagt sie. „Das macht mir Spaß.“ Sie ist sich bewusst, dass ein guter Friseur neben handwerklichem Geschick weitere Fähigkeiten braucht: „Man muss zuhören können, erspüren, ob der Kunde sich unterhalten oder lieber Zeitung lesen will.“

Ein Aspekt, den die Berufsschule nicht vermittelt, meint Inhaberin Marie-Christine Wolf, die den seit 1893 bestehenden Salon in vierter Generation führt. Das liege zum einen daran, dass in der Berufsschule an Puppenköpfen und nicht an Menschen gearbeitet werde. Aber auch daran, dass der Lehrplan reformbedürftig sei. „Die Inhalte der Gesellenprüfung etwa sind überholt.“ So müssten Lehrlinge für die Prüfung eine Dauerwelle machen, „aber niemand will heute noch eine Dauerwelle.“ Stattdessen sollten richtig gute Haarschnitte und das Führen von Beratungsgesprächen stärker in den Fokus rücken.

Gute Lehrlinge zu finden, ist heute schwer, sagt die Chefin

Gute Lehrlinge zu finden, sei heutzutage sehr schwer, sagt Wolf. Barone ist in diesem Lehrjahr ihre einzige Auszubildende. „Mein Vater dagegen hat Ende der 90er-Jahre noch Einstellungstests gemacht, die Besten wurden dann genommen.“ Nicht zuletzt wegen des Bewerbermangels verdienen Azubis im ersten Lehrjahr bei Wolf mit monatlich 900 Euro sehr gut – der Tarif sieht im ersten Jahr nur 585 Euro vor. Außerdem müsse man sehr behutsam mit den Lehrlingen umgehen. „Denn wir brauchen sie ja.“ In der Vergangenheit hatte sie drei bis vier junge Menschen gleichzeitig ausgebildet. „So viele brauchen wir eigentlich, weil nur die Hälfte von ihnen die Probezeit besteht.“ Das sei vor allem dem Alter der Lehrlinge geschuldet. „Sie sind noch sehr jung, weshalb ich auch einen Erziehungsauftrag habe.“ Neben der Vermittlung des Handwerks gehe es auch darum, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, sie fit zu machen für den Umgang mit Kunden. „Führerschein, erster Freund, das alles fällt in diese Zeit“, sagt Wolf. „Ich begleite die Azubis sehr gerne dabei.“

