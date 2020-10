Am Sonntag sind trotz Corona-Warnungen so viele Ausflügler in den Landkreis geströmt, dass sie nahezu alle Aus- und Einfallstraßen blockierten. Ob und wie stark der Ausflugsdruck das Infektionsrisiko steigert, ist indes umstritten.

Am Sonntag haben Ausflügler auf den Straßen mehr Stau verursacht als je zuvor in diesem Jahr. Der Ärztliche Landkreis-Koordinator für Corona ist fassungslos über den Ansturm.

Die Wirte werben um Verständnis: Sie würden die Corona-Maßnahmen einhalten und bräuchten das Geschäft. Dadurch sei das Infektionsrisiko nicht höher als anderswo.

Das Contact Tracing Team hat bisher noch keine Infektion eines Landkreis-Bürgers durch einen Ausflügler festgestellt.

Landkreis – Als Florian Meier am Sonntag von Miesbach zu einem Einsatz in Fischbachau fährt, traut er seinen Augen kaum. Noch am Samstag hatte der Ärztlicher Landkreis-Koordinator für Corona im Internet an die Menschen appelliert, zuhause zu bleiben, die Corona-Regeln einzuhalten – wie viele seiner Kollegen und Politiker. Doch als er nun bei Sonnenschein und warmen Herbsttemperaturen zum Einsatz fährt, überholt er mit Blaulicht eine einzige lange Autoschlange. Eine Blechlawine drängt zum Spitzingsee, eine ins Leitzachtal. „Keine Straße ohne Stau“, sagt er. „Sowas habe ich in meinen 45 Jahren im Landkreis noch nicht erlebt.“

Ausflügler-Ansturm: Corona-Herd oder wichtige Umsatzquelle?

Kein Einzelfall am Sonntag: Den gesamten Nachmittag stauten sich auch Autos von Kreuth-Weißach bis zur Autobahn in Holzkirchen, berichtet die Polizei Bad Wiessee. Google Maps zeigte für die meisten größeren Straßen Stillstand. Auch am Berg herrschte Stau: Die Bergwacht erzählte Meier von 40 Meter langen Menschenschlangen vor Almen. „Ich verstehe jeden, in die Berge will“, sagt der Arzt. Aber die Infektionszahlen in München explodierten. „Wenn dann eine Völkerkaravane im Gänsemarsch die Berge hochläuft, ohne Maske, ohne alles, dann verlagert sie das Infektionsgeschehen in unseren Landkreis.“

+ So schlimm wie am Sonntag war es heuer noch nie. Bei Google leuchteten nahezu alle Ein- und Ausfallstraßen dunkelrot (oben, bedeutet: Stau). An den bisherigen Schwerpunkten – Heiligdreikönig, Pfingstmontag und Sonntag, 16. August – blinkten deutlich mehr Straßen grün (heißt: fließender Verkehr). Das zeigt unser Archiv, das je die Lage um 17.30 Uhr vergleicht. © Screenshot: Google Maps

So weit die eine Seite der Geschichte. Die andere beginnt mit den Ergebnissen des Contact Tracing Teams (CTT) des Gesundheitsamts. Dieses hat laut Landratsamt seit Beginn der Pandemie keinen Fall festgestellt, bei dem ein Ausflügler einen Landkreisbürger mit Corona infiziert hat – keinen einzigen. Zwar hat das CTT zuletzt bei einigen Infektionsketten den Ursprung des ersten Falls nicht mehr ermitteln können (wir berichteten), dennoch zeigt das Verhältnis: Private Feiern, die die meisten Cluster der vergangenen Wochen ausgelöst haben, waren bisher deutlich gefährlichere Infektionsherde als der Ausflugsverkehr.

Bisher, betont Meier. Er hält dagegen: Mehr Menschen bedeuten mehr Viren, gerade derzeit. Dadurch steige zwangsläufig das Infektionsrisiko. Weil die Corona-Forschung noch in den Grundlagen stecke, Spätfolgen unbekannt sind und das Virus das zentrale Nervensystem befällt, sei ihm dieses Risiko zu groß. „Ob der Sonntag Folgen hat, werden wir erst in den nächsten Tagen sehen, nach der Inkubationszeit.“

Sepp Ettenhuber, Betreiber der Speckalm am Sudelfeld, bezweifelt das. Auch bei ihm standen am Sonntag Ausflügler Schlange. Die Infektionsgefahr sei dadurch aber nicht gestiegen: „Die Gastronomen halten die Regeln ein“, sagt er. Sie dürften deswegen nicht die Leidtragenden sein. Weil nur fünf Personen an einen Tisch dürfen, habe er trotz bestem Wetter am Sonntag halb so viele Gäste bedient wie an vergleichbaren Tagen vor Corona.

Nach einem schwierigen Jahr – alleine 25 Hochzeiten haben Ettenhuber abgesagt – und vor einem ungewissen Winter, braucht der Speckalm-Wirt das Geschäft. Er hat Bier und Essen eingelagert. „Wenn alles schlecht wird, wird es schwierig.“ So geht es auch anderen Gastronomen, ist er sicher – und wirbt um Verständnis für Ausflügler: „Die Leute wollen raus aus ihren Hochhäusern, Österreich ist gesperrt. Also kommen sie zu uns. Das verstehe ich.“

Die Polizei Bad Wiessee bestätigt: Im Ort, an öffentlichen Plätzen und Bushaltestellen, hätten die Menschen die Corona–Regeln gut eingehalten. Strafen habe sie nicht ausgesprochen.