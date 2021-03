Ausflügler-Ansturm: Eine Task Force soll’s richten

Ein größere Runde hat sich am Donnerstag zu einer Videokonferenz getroffen und darüber geredet, wie der Ausflügler-Ansturm aufs Oberland gebannt werden kann. Eine Task Force soll sich jetzt kümmern.

Miesbach – Lösungen sind nur im Ansatz in Sicht, aber immerhin ist eine Zuständigkeit geklärt. Bei einer Videokonferenz in größerer Runde haben sich am Donnerstag Vertreter der Stadt München und des Oberlands erneut über den Tagestourismus und die damit verbundenen Probleme unterhalten. Ergebnis: Eine Task Force soll sich darum kümmern, „weitere Lösungsansätze zu entwickeln und die bereits bestehenden Projekte zu bündeln“, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt Miesbach heißt.

Drei Verbände bilden Task Force, lokale Vertreter sollen eingebunden werden

Die Task Force besteht aus den Verbänden Tourismus Oberbayern-München (TOM) und Tourismus-Initiative München sowie der Europäischen Metropolregion München. Das Gremium soll alle relevanten regionalen Vertreter einbeziehen, um die Ideen und Konzepte zwischen Stadt und den Alpenlandkreisen, insbesondere Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, zu vernetzen.

Landrat begrüßt überregionalen Ansatz: „Das ist kein Landkreis-Miesbach-Problem.“

Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens betonte unter anderem Miesbachs Landrats Olaf von Löwis (CSU): „Ausflügler haben es verdient, sich in unserem Landkreis wohlfühlen zu dürfen, genauso haben es aber auch die Einheimischen verdient, dass sie nicht mit Verkehrs-, Müll- und Toiletten-Problematik alleine gelassen werden.“ Er sei froh, dass die Thematik nun dort angekommen ist, wo sie hingehöre: auf überregionaler Ebene. Denn: „Das ist kein Landkreis-Miesbach-Problem.“

TOM-Präsident und Landtagsabgeordneter Klaus Stöttner sagte: „Wir arbeiten aktiv an Strategien zur Besucherlenkung und zum Erhalt und Ausbau der Tourismusakzeptanz in ganz Oberbayern.“ Benötigt würden „smarte, agile Lösungen, die wir nur im Verbund aller oberbayerischen Regionen auf den Weg bringen können“.

„Langfristig muss der Freizeitverkehr gänzlich neu strukturiert werden.“

Die im Kreis Miesbach eingesetzten Ranger (wir berichteten) seien ein erster konkreter Ansatz, heißt es in der Pressemitteilung, ferner sei ein Projekt zur Verkehrslenkung mit Echtzeitdaten in Arbeit. Aber: „Langfristig muss der Freizeitverkehr gänzlich neu strukturiert werden, da die Verkehrsbelastung mitunter das dringendste Problem vor Ort ist.“ Bus- und Bahnnutzung müssten daher vereinfacht und die entsprechende Infrastruktur ausgebaut werden.

Neben den Genannten waren aus dem Kreis Miesbach auch die Tourismusverbände, das Standortmarketing sowie Landtags- und Bundestagsabgeordnete vertreten. München war mit Landrat, Vize-Bürgermeisterin und Wirtschaftsreferent vertreten. Auch der MVV konferierte mit.

Lesen Sie auch: B 472 in Miesbach: Ampeln erhalten Updates für besseren Verkehrsfluss

Hier der Bericht über Episode 1 des Treffens: Nach Eskalation zwischen Münchner Ausflüglern und Anwohnern im Oberland: Erster Krisengipfel mit Bürgermeistern