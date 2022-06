Ausflügler-Ansturm Thema bei „Jetzt red i“: Die Live-Sendung in der Analyse

Von: Sebastian Grauvogl

Stellten sich dem Plenum: Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Hagl-Kehl. Durch die Sendung führte Moderator Achim Wendler (hinten l.). © Thomas Plettenberg

Der Ansturm von Ausflüglern und Touristen auf die Natur im Landkreis Miesbach war Thema in der TV-Sendung „Jetzt red i“. Was dabei herauskam, lesen Sie hier.

Miesbach – Neongelbe Fitnessuhr, weiße Sneaker, lässiges Sakko: Umweltminister Thorsten Glauber (FW) ließ in der BR-Sendung „Jetzt red i“ im Waitzinger Keller in Miesbach keine Zweifel aufkommen, dass er ab und zu einen sportlichen Ausgleich zu seinem Schreibtischjob im Umweltministerium braucht. Ein „leidenschaftlicher Mountainbiker“ sei er, bekannte der 51-jährige, gut gebräunte Oberfranke, als Moderator Achim Wendler ihm zum ersten Mal das Wort erteilte. Und damit dem Vertreter einer Zielgruppe, der im Landkreis Miesbach zuletzt –vorsichtig ausgedrückt – nicht immer uneingeschränkte Gastfreundschaft entgegenschlug.

„Ansturm auf Bayerns Urlaubsregionen – Bleibt die Natur auf der Strecke?“ lautete das Thema der Live-Sendung. Darüber „gred’t“ wird im Landkreis seit Jahren – auch ohne Fernsehkameras und Scheinwerferlicht. Bahnbrechend neue Erkenntnisse haben daher wohl weder die Gäste im Plenum, noch die Zuschauer daheim erwartet. Spannender war da schon die Frage, welches Signal die Tourismusregion an ihre potenziellen Besucher in die bayerischen Wohnzimmer schickt. Ein verständnisvolles „Wir verstehen, dass ihr gerne zu uns kommt“ oder ein schroffes „Bleibt lieber, wo ihr seid“?

Die Kritik an Ausflüglern und Touristen

Der kurze Film-Einspieler mit Angela Brogsitter-Finck von der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) ließ eher Letzteres vermuten. Die Natur sei im Landkreis Miesbach teilweise zum Konsumgut verkommen, der Respekt davor fehle, klagte Brogsitter-Finck. Gerhard Kinshofer, Kreisvorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), wurde noch deutlicher. Das Freizeitverhalten „mancher Mitmenschen“ sei „unerträglich“. Von Mountainbikern, die eigentlich für sie gesperrte Steige hinunterjagen, berichtete Almerer und CSU-Kreisrat Georg von Preysing.

Zu pauschalen Verurteilungen von Tagesausflüglern und Touristen ließ sich dennoch niemand im Studio hinreißen. So räumte Kinshofer ein, dass sich wahrscheinlich nur fünf bis zehn Prozent aller Naturnutzer danebenbenehmen. Dieser Anteil sei auch nicht wirklich gewachsen, ergänzte Gebietsbetreuer Florian Bossert. Steigen würden dafür die absoluten Besucherzahlen – und damit eben der Druck auf die Natur.

Böse Absichten wollte den Gästen ohnehin keiner unterstellen. Ihr falsches Verhalten rühre vielmehr aus Unwissenheit, bestätigte Ex-Skirennfahrer und Museumsbetreiber Markus Wasmeier, der kurz vor Sendungsbeginn in der ersten Reihe Platz genommen hatte. Das laufe woanders besser. „In Norwegen fühlen sich alle als Gast in der Natur.“ Angebote wie Parkplatz-Shuttlebusse oder explizit für Mountainbiker ausgewiesene Routen würden den Andrang kanalisieren.

Die Lösungsvorschläge aus dem Plenum

Aufklären und lenken: So lassen sich auch die im Plenum genannten Lösungsvorschläge zusammenfassen. Neu sind sie bei Weitem nicht. Forderungen an den Umweltminister und die neben ihm auf dem Podium sitzende SPD-Bundestagsabgeordnete und Vertreterin im Tourismusausschuss, Rita Hagl-Kehl, kamen trotzdem: Kreisbäuerin Brigitta Regauer wünschte sich Schulunterricht zum richtigen Verhalten in der Natur („Lehrer sind Multiplikatoren.“) und strengere Regeln für einschlägige Outdoor-Apps („Die schleusen uns die Leute in die Schutzgebiete ein.“). Kinshofer schlug gar eine TV-Sendung im Stil des Verkehrsaufklärungsformats „Der 7. Sinn“ zum Thema Natur vor. Um Zuschüsse für das Ranger-Programm des Landkreises warb der Chef des Tourismus-Kommunalunternehmens ATS, Harald Gmeiner. Und aus den Reihen der Fernsehzuschauer kam die Idee, vorhandene Infrastruktur stärker zu nutzen, beispielsweise Skigebiete im Sommer in Bikeparks zu verwandeln.

Die Antworten der Politik

Einiges sei bereits in Arbeit, versicherten die beiden Politiker. Hagl-Kehl etwa kündigte im Rahmen der neuen Tourismusstrategie der Bundesregierung eine eigene Plattform mit „digitalen Rangern“ an, Glauber verwies auf Aktionen mit Kindergärten. In Sachen Fernsehaufklärung nahm der Umweltminister gleich den BR in die Pflicht. „Es wäre schön, wenn wir hier ins Geschäft kommen.“

Nicht so leicht umsetzen lasse sich der Ausbau des ÖPNV in der Fläche mit dem Ziel, Ausflügler auch in weniger erschlossene Gebiete zu locken, um damit die Hotspots zu entlasten, räumte Glauber ein. Ein Busverkehr mit wenigstens Zwei-Stunden-Takt belaste einen Landkreis schnell mal mit mehreren Millionen Euro. Eine Garantie, dass die Verbindungen auch genutzt werden, könne man sich ohnehin nicht erkaufen. „Wenn vier Leute in einem Bus mit 50 Plätzen sitzen, ist das weder wirtschaftlich, noch ökologisch.“ Besser wäre es, die überlasteten Regionen nicht mehr weiter touristisch zu vermarkten. Da konnte Gmeiner Entwarnung geben: „Das Thema“, sagte er, „ist bei uns längst durch.“

