Ausgebuchte Hotels: Aussteller und Besucher der Bauma nächtigen auch im Landkreis Miesbach 

Die Bauma lockt wieder zahlreiche Besucher und Aussteller nach München. Aber nicht nur dort herrscht Ausnahmezustand. Auch im Landkreis Miesbach sind viele Hotels ausgebucht.

Landkreis – Alle drei Jahre findet in München die weltweit größte Messe statt. Seit gestern gibt es auf der Bauma für eine Woche wieder alles rund um die Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinenindustrie. Doch die mehreren Tausend Aussteller und unzähligen Besucher müssen irgendwo untergebracht werden. Deshalb profitieren auch die Hotels im Landkreis von der Messezeit – ausgebuchte Häuser bei höheren Zimmerpreisen sind ganz normal.

Etwas teurere Zimmerpreise während der Bauma gibt es beispielsweise im Hotel Terofal in Schliersee. Kein Grund, dass die Messebesucher- und aussteller nicht trotzdem nach Schliersee kommen würden: Das Haus ist die ganze Woche ausgebucht, wie Hotel-Managerin Birgit Eham erzählt. „Genauso wie beim letzten Mal mussten wir sogar Leute abweisen.“

Gleiches berichtet auch Hans Vogl, Geschäftsführer vom Hotel und Landgasthof Altwirt in Hartpenning: „Ich wüsste nicht, dass bei uns in der Umgebung was frei ist.“ Und das, obwohl in München in vergangener Zeit viele Zimmer dazugekommen seien. „Von einem Rückgang merken wir nichts“, sagt Vogl. Zu ihm komme immer die gleiche Firma.

Gleich zwei Firmen hatten sich eigentlich im Gasthof-Hotel Eder in Moosrain angekündigt, dann aber kurz vor Messebeginn wieder storniert. Hotel-Chef Thomas Eder musste sich umorientieren. „Wir mussten kurzfristig wieder auffüllen“, sagt er. Kein Problem: Jetzt ist sein Hotel die ganze Woche ausgebucht. Früher habe er 30 bis 50 Prozent auf den Normalpreis aufgeschlagen, jetzt sei es schon das zwei- bis dreifache – orientiert an anderen Hotels sei das während der Messezeit ganz normal. In seinem Hotel wohnen diese Woche nur Leute von der Messe. Eder: „Sonst zahlt auch keiner so viel Geld für ein Zimmer.“ tas

