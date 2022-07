Außenbereich im Innenbereich: Nein zu Neubau am Panoramaweg

Von: Dieter Dorby

Teilen

Beim Ortstermin im Mai erklärte Bauamtsleiter Lutz Breitwieser (2.v.l.) dem Gremium die Sachlage. Der Neubau soll neben dem Nebengebäude mit dem roten Dach entstehen. Landratsamt und Ausschuss sind dagegen. © Steffen gerber

Wer kein Grundstück hat, kann nicht bauen. Und wer eines an der falschen Stelle hat, auch nicht. Der Bauausschuss Miesbach hat in seiner Sitzung am Dienstag einen Antrag auf Vorbescheid auf einen Hausneubau abgelehnt – zum zweiten Mal.

Bereits in der vorherigen Mai-Sitzung stand das Thema auf der Tagesordnung. Die Bauwerber wollen auf dem eigenen Grundstück am Panoramaweg bauen. Das Problem dabei: Die Fläche liegt außerhalb des Bebauungsplans, während das östliche bebaute Nachbargrundstück noch dazugehört. Und nicht nur das. Sie liegt auch im Außenbereich.

Herausnahme oder Befreiung

Um das Vorhaben zu ermöglichen, müsste das Grundstück in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen werden. Dies kann auf zwei Wegen passieren: durch eine Befreiung oder durch eine Herausnahme aus dem Landschaftsgebiet. Ersteres lehnte im Vorfeld die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt bereits ab, und die zweite Variante ist nur mit Zustimmung des Kreistags möglich, was ein aufwendiges wie unwahrscheinliches Unterfangen ist. Der Ausschuss lehnte ab. Paul Fertl (SPD) regte damals jedoch einen Grundstückstausch innerhalb der Familie an, denn diese zweite Fläche liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Alternativgrundstück ohne Zufahrt

Wie sich aber jetzt beim zweiten Versuch herausstellte, ist just jenes Grundstück nicht durch eine Zufahrt erschlossen. Auch solle es weiterhin als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden. Somit stellte sich die Frage, ob die bereits zum großen Teil umbaute Wiese, an deren oberen Ende das gewünschte Areal liegt, nicht doch als Innenbereich zu werten ist. Die Wiese sei ökologisch nicht bedeutend, und die Nachbarn hätte allesamt ihre Zustimmung zum Bau gegeben, erläuterte Breitwieser.

Auch gebe es einen Bezugsfall auf der gegenüberliegenden westlichen Seite. Hier wurde seinerzeit der Baugrund dem Innenbereich zugeordnet, weil die Zufahrtsstraße eine Trennlinie bilde. Mit Blick auf die Topografie sei an der gewünschten Stelle eine Bebauung durchaus denkbar.

Ausschussmitglieder zeigen sich reserviert

Doch die Ausschussmitglieder zeigten sich reserviert. „Das führt dazu, dass es dann daneben mit dem Bauen weitergeht“, mutmaßte Manfred Burger (Grüne). Und auch Michael Lechner (FWG) stellte fest: „Das ist eine Salami-Taktik.“ Die Bedenken von Alois Fuchs (CSU), dass nach einer Bebauung das Baurecht auf dem landwirtschaftlichen Grundstück ebenfalls gezogen werden könnte, schloss Breitwieser aus: „Die Familie würde sogar auf das Baurecht verzichten.“

Die Abstimmung endete mit einem 3:3-Patt. Damit wurde der Antrag auf Vorbescheid abgelehnt. Die Wiese bleibt Außenbereich.

ddy