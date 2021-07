Außenbereichssatzung für die Bergfeldstraße: Miesbach will Baulücken in der Splittersiedlung schließen

Mehr Wohnraum will der Stadtrat Miesbach an der Bergfeldstraße bei Parsberg ermöglichen. Weil das Gebiet als Außenbereich zählt, muss er zuerst Baurecht schaffen.

BERGFELDSTRASSE - Stadtrat gibt einstimmigen Startschuss

Von Dieter Dorby schließen

Miesbach – Bauen im Außenbereich ohne Bezug zu einem Landwirtschafts- oder Forstbetrieb ist normalerweise so gut wie unmöglich. In Miesbach soll nun eine Satzung bei der Splittersiedlung an der Bergfeldstraße helfen, Baulücken zu schließen und Wohnraum zu schaffen.

Die Steuerung von Wohnungsbauvorhaben ist mitunter ein schwieriges Feld. Einerseits ist Wohnraum rar und soll gefördert werden, jedoch tun sich schnell Grenzen auf, wenn es um das Bauen im Außenbereich geht. Denn dort ist es nur der Land- und Forstwirtschaft gestattet, wenn es dem Betrieb dient. Sonstiges Bauen ist damit grundsätzlich sehr erschwert.

Im Fall der Bergfeldstraße im Miesbacher Ortsteil Parsberg hat der Stadtrat nun einstimmig den Startschuss gegeben, trotz dieser im Außenbereich notwendigen Privilegierung das Schaffen von Wohnraum zu ermöglichen. Geschehen soll dies über eine sogenannte Außenbereichssatzung, die nun aufgestellt werden soll.

Problem Splittersiedlung

Auslöser war laut Verwaltung der Wunsch, in der Siedlung an der Staatsstraße 2010 zwischen Miesbach und Parsberg ein weiteres Einfamilienhaus zu errichten. Die Zulässigkeit scheitert aber bislang an der Tatsache, dass es sich dort um eine sogenannte Splittersiedlung im Außenbereich handelt. Zudem ist das betroffene Areal als Landwirtschaftsfläche im Flächennutzungsplan ausgewiesen.

Mehr Gewicht für Wohnzwecke

Die Stadt kann jedoch für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben mehr Gewicht erhalten. Aus Sicht der Bauverwaltung liegen diese Voraussetzungen vor. Zudem seien dort Bauvorhaben mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Ein Schutzgebiet wird nicht beeinträchtigt, jedoch müsste die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen oder befreit werden, um eine Vereinbarkeit zu gewährleisten.

Es geht darum, Lücken zu schließen

Wie Bauamtsleiter Lutz Breitwieser den Stadtratsmitgliedern erklärte, handelt es sich konkret um zwei Grundstücke, die bebaut werden könnten: „Man erleichtert es mit einer Außenbereichssatzung, solche Lücken zu füllen.“ Ziel sei es, dort eine sinnvolle Nutzung und maßvolle Nachverdichtung zu erzielen, ohne eine Ausweitung der Bebauung in den grundsätzlich freizuhaltenden reinen, nicht vorbelasteten Außenbereich zu ermöglichen. „Eine Erweiterung der Fläche ist somit nicht möglich.“

Mit seiner Zustimmung des Billigungsbeschlusses gab der Stadtrat den Startschuss für das Verfahren. Am Ende schließt er es mit dem Satzungsbeschluss ab.

ddy