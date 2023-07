„LebensStücke“: Malerin und Autorin schaffen Ausstellung zum Sehen und Hören

Kontraste und Begegnungen

Von Katrin Hager

Eine Malerin und eine Autorin haben gemeinsame Sache gemacht. Heraus kamen „LebensStücke“ in Buchform und als Ausstellung. Kontraste und Begegnungen, die nun in Miesbach zu sehen sind.

Miesbach – Starke Persönlichkeiten in kraftvollen Farben: 71 Gemälde sind im Waitzinger Keller im Foyer Ost zur neuen Ausstellung eingezogen. Doch hier gibt es nicht nur was zu sehen, sondern auch zu hören: Die Schau ist angelehnt an das Buch „LebensStücke“, ein Gemeinschaftsprojekt von Malerin Sabina Bockemühl aus Murnau und Autorin Sonja Still aus Waakirchen. Mit rund 60 Besuchern feierten die beiden am Donnerstag Vernissage, furios musikalisch umrahmt vom Duo Mille Fleurs an Saxofon und Klavier.

Berühmtheiten treffen auf Alltagsszenen, menschliche auf tierische Charakterköpfe. Bockemühls Acrylgemälde, fast ausschließlich im quadratischen Kleinformat, zeigen in leuchtenden Farben und kräftigem Strich Paul McCartney, Michail Gorbatschow, Stewardessen mit Maske und Rollkoffer, Hundeblicke, einen alten Maler am Meer oder eine versonnen dreinblickende Platinblonde. Nicht zu allen Szenen, aber zu einer ganzen Reihe hat Still, die als Journalistin unter anderem auch für unsere Zeitung arbeitet, Kurzgeschichten ersonnen. Sie sind per QR-Code auf der ausliegenden Werkliste mit dem Smartphone anzuhören.

Autorin lässt sich von Bildern zu Geschichten inspirieren

Oft bringen Stills Geschichten Amüsantes zum Vorschein oder Berührendes wie die zum Altern zu Bockemühls „Der Maler und das Meer“. Still schafft Begegnungen mit den Protagonisten der Bilder, arbeitet aber, wie es Maler ja selbst oft tun, mitunter auch mit harten Kontrasten, um Aktuelles zu verarbeiten. „Der verwesende Geruch durchdringt den Wald“, spricht sie zu einem Bild, das auf den ersten Blick so gar nicht zu ihrem Text „Isjum – oder der vernichtete Sinn“ passen mag: Zu sehen ist ein Mann in Badeshorts, der am Strand mit einem Jungen an der Hand entlanggeht. „Der kleine Mann und das Meer“ hat Bockemühl die Szene genannt. Still schlägt von diesem Behütetsein im Paradies die Brücke zum Grauen im ukrainischen Isjum mit dem Brief eines russischen Soldaten, der um Heimaturlaub bittet, um bei der Geburt seines Sohnes dabei zu sein. „Aber er muss töten“, hat Still geschrieben. „Weder er, noch der Bruder wird je stehen am Meer, spüren die Hand seines Sohnes in seiner und fühlen, wie die Liebe wärmt.“

Bockemühl verrät, dass sie gerade auch bei diesem Text schwer schlucken musste. Zumal es für die Malerin ein Wagnis ist, die Deutungshoheit über ihre Bilder derart umfassend abzugeben. Dafür braucht es Vertrauen und Mut – wenn auch nicht immer so viel wie bei der Strandszene. Beides wird in der Kooperation von Bockemühl und Still belohnt. Durchaus könnten Gemälde und Kurzgeschichten für sich stehen. Doch die Kombination sorgt für neue Spannung.

Die Pandemie brachte die Malerin aufs Kleinformat

Sowohl Ausstellung, als auch Buch der beiden Mittfünfzigerinnen sind nicht aus der Not geboren. Wohl aber Bockemühls kleinformatige Arbeiten, die dafür die Grundlage bildeten. Die Pandemie zwang die Malerin, die eigentlich im Format zwei auf drei Meter arbeitet, wie es auch im Treppenhaus auf dem Weg zur Ausstellung hängt, zum Kleinerdenken: Weil sie zeitweise nicht einmal ins Atelier konnte, das sie für die Großformate braucht, glich die Pandemie für sie einem Berufsverbot. „Also musste ich mir was überlegen“, verriet Bockemühl bei der Vernissage.

So entdeckte sie das Format 40 mal 40 Zentimeter für sich – klein genug, um daheim zu malen. Bockemühl bearbeitet auch die kleine Leinwand mit großen Pinseln. Als Ersatz für Ausstellungen ließ sich die Künstlerin eine professionelle Website samt Auktionstool aufsetzen. Seither und noch bis Jahresende wird dort alle zwei Wochen ein neues Werk versteigert. Die Bilder der Ausstellung sind deshalb Repliken, von Bockemühl selbst von Hand koloriert.

Als Buch erhältlich, als Ausstellung auf Wanderschaft

Die Werkschau soll derweil eine Wanderausstellung werden. Nach dem Auftakt in Ottobeuren und vor Kitzbühel als geplanter nächster Station sind die „LebensStücke“ bis 14. August im Waitzinger Keller zu sehen: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags auch von 14 bis 16 Uhr sowie bei Veranstaltungen. Eine einstündige Führung findet am Donnerstag, 27. Juli, um 14.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Das Buch „LebensStücke“ (176 Seiten, erschienen im Michael Imhof Verlag) gibt es für 39 Euro im Buch am Markt in Miesbach und überall im Buchhandel.