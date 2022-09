Autofahrer im Landkreis zahlen mehr: Teilkasko wird teurer

Von: Christian Masengarb

Autofahrer im Landkreis zahlen mehr: Die Teilkasko wird teurer. (Symbolfoto) © IMAGO/Frank Hoermann

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die Einstufungen des Landkreises in der Teilkasko-Regionalklasse erhöht.

Landkreis – Auf Autofahrer im Landkreis dürften im kommenden Jahr höhere Versicherungsgebühren zukommen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die Einstufungen des Landkreises in der Teilkasko-Regionalklasse von Klasse elf auf Klasse 14 erhöht. Zur Einordnung: Die höchste Teilkasko-Klasse ist Klasse 16. Der Landkreis hat sich dem oberen Ende der Skala also angenähert. Die Klasseneinstufungen für Haftpflicht (Klasse zehn von zwölf) und Vollkasko (Klasse acht von neun) bleiben unverändert im oberen Bereich.

Damit sprengt der Landkreis das verbreitete Muster, nach dem Autoversicherungen in Großstädten teurer sind als auf dem Land, weil dort normalerweise mehr und teurere Schäden entstehen. In Miesbach kostet die Autoversicherung mehr als in München. Auch in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Rosenheim sowie der Stadt Rosenheim ist sie günstiger als hier. Zuvor hatte sich die Autoversicherung im Landkreis seit 2019 leicht vergünstigt.

Die Regionalklasse ist neben der Typklasse eines Autos und der Schadenfreiheitsklasse seines Fahrers einer der entscheidenden Faktoren für die Kosten einer Kfz-Versicherung. Für die Höhe entscheidend ist nicht, wo ein Schaden entsteht, sondern wo ein Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Die GDV-Statistik ist für Versicherungen unverbindlich, kann aber ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden. mas