Automaten-Rowdys in Miesbach:  Jugendliche legen Brand und laufen weg

Jugendliche haben am Montagabend in Miesbach einen Kaugummiautomaten angezündet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Miesbach – Geld hatten sie wohl keines, und so versuchten zwei Jugendliche am Montag gegen 22.15 Uhr auf andere Weise an Kaugummis aus einem Automaten in der Haidmühlstraße 17 zu kommen: Sie wollten einen Brand legen, wurden dabei aber von einem Anwohner beobachtet. Als sich die Plexiglasscheibe des Automaten entzündete, flüchteten die Jugendlichen auf ihren Fahrrädern in Richtung Marktplatz/Rathausstraße.

Die Feuerwehr Miesbach löschte den Brand. Am Automaten entstand Totalschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Eine Gefahr für das Wohn- und Geschäftsgebäude bestand laut Polizei nicht.

Die beiden Jugendlichen trugen zur Tatzeit helle Oberbekleidung, T-Shirt und Pulli, sowie auf dem Rücken dunkle Turnbeutel. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter 0 80 25 / 29 90 entgegen.