Autoversicherung im Kreis Miesbach besonders teuer

Teures MB: Bei den ohnehin hohen Regionalklassen ist der Wert für die Vollkaskoversicherung für Fahrzeuge von Haltern aus dem Landkreis Miesbach von acht auf neun gestiegen. © archiv tp

Bei einem Jahresbeitrag von zum Beispiel 900 Euro zahlt ein Autofahrer aus dem Kreis Miesbach für seine Versicherung gern einmal 50 Euro mehr als die Nachbarn in Bad Tölz. Das liegt an den Regionalklassen, und nach der jüngsten Berechnung ist der ohnehin hohe Wert für die Vollkaskoversicherung noch einmal gestiegen.

Miesbach – Wer sein Auto im Kreis Miesbach zulässt, muss beim Versicherungsschutz besonders tief in die Tasche greifen. Das ist auch nach der neuesten Aktualisierung der Regionalklassen (wir berichteten im Wirtschaftsteil) so. Miesbach gehört zu jenen der 412 Zulassungsbezirke, bei denen es eine Erhöhung gegeben hat, nämlich bei der Vollkaskoversicherung um einen Punkt auf die Regionalklasse 9. Einen so hohen Wert gibt es in Bayern nur noch in den Kreisen Landshut, Dingolfing-Landau, Ostallgäu und Garmisch-Partenkirchen. Für die Autofahrer am Fuße der Zugspitze gilt sogar der bundesweit ungünstigste Indexwert von 153, wobei 100 stets den Bundesdurchschnitt bezeichnet. Miesbach liegt bei 135.

Haftpflicht: Höhere Klassen nur in Städten

Wenn’s kracht, wird’s hier offenbar besonders teuer, speziell beim Unfallgegner. Dessen Schaden ist ja über die Haftpflichtversicherung abgedeckt, und auch hier spielt der Kreis Miesbach ganz oben mit. Die Regionalklasse zehn wird nur von den Städten München, Nürnberg und Fürth übertroffen (je 11). Neben Miesbach gilt nur für eine Handvoll weitere Landkreise der Wert 10. In aller Regel gelten dann aber in den Kaskoversicherungen niedrigere Werte. Miesbach bildet mit durchweg hohen Regionalklassen – 14 bei der Teilkasko – schon eine Ausnahme, an die allenfalls die Kreise Altötting (Haftpflicht 10, Vollkasko 8, Teilkasko 15) und Ostallgäu (8/9/16) sowie die Stadt Kaufbeuren (10/8/14) heranreichen. Noch mal zum direkten Vergleich Miesbach: 10/9/14.

Versicherer können eigene Regionalklassen zugrunde legen

Wie der Gesamtverband der Versicherer, der die Regionalklassen einmal pro Jahr anhand der Schadensbilanzen berechnet, mitteilt wird bei der Bewertung übrigens nicht zugrunde gelegt, wo ein Unfall passiert ist, sondern wo der Verursacher seinen Wohnsitz hat. Zudem unterstreicht der Verband: „Ob die Versicherungsunternehmen dieser Regionalstatistik komplett, nur teilweise oder überhaupt nicht folgen, bleibt diesen überlassen.“

Nachbarn in Bad Tölz zahlen weniger, Autofahrer in Erlangen viel weniger

Ein stichprobenartiger Blick auf ein großes Vergleichsportal im Internet zeigt aber, dass Autoversicherungen für Halter im Kreis Miesbach durchaus teurer sind als in fast allen anderen Regionen Bayerns. Für einen neuen Golf verlangt der günstigste Anbieter bei identischen Angaben etwa zu Fahrer, Parkplatz, Jahreskilometer und ohne besondere Rabatte 881 Euro von einem Halter im Kreis Miesbach. Die Nachbarn in Bad Tölz-Wolfratshausen (Regionalklassen 9/8/12) zahlen nur 827 Euro. Selbst die Garmischer, die obendrein die höchste Teilkasko-Klasse haben, kommen mit 822 davon. Beim genannten Tarif übertrifft das Ostallgäu mit 934 Euro den Kreis Miesbach allerdings. Am anderen Ende der Skala liegt in Bayern zum Beispiel die Stadt Erlangen (5/1/1). Autos von dort versichert besagtes Unternehmen bei identischen Konditionen für 670 Euro.

Da es bei anderen Versicherern wieder etwas anders aussieht, hilft nur: vergleichen. An der Tendenz, dass man im Kreis Miesbach mehr zahlt, ändert das aber nichts.