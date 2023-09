Azubis finden? Das Praktikum ist der Schlüssel

Von: Dieter Dorby

Jetzt geht’s los mit dem Start ins Berufsleben: Bei der Firma Graphic Packaging International GmbH in Miesbach begrüßt (v.l.) Geschäftsführer Florian Guggenbichler die neuen Auszubildenden Samuel Hamberger, Niki Burgard, Jasper Born, Verena Weiß, Metin Ünsünbül und Matthias Müller. Dabei stehen selbstständiges Arbeiten und gegenseitige Unterstützung im Vordergrund. © Thomas Plettenberg

Fachkräftemangel und fehlende Auszubildende sind mittlerweile ein Dauerproblem für Firmen so ziemlich aller Branchen. Umso erfreulicher ist es, wenn man es geschafft hat, seine Ausbildungsplätze nicht nur gerade so zu besetzen, sondern auch noch gute Kandidaten zu bekommen.

Landkreis – Mit der Graphic Packaging International (GPI) GmbH in Miesbach und der Oped GmbH im Valleyer Ortsteil Oberlaindern haben zwei Unternehmen aus verschiedenen Branchen ihre Ausbildungsplätze besetzt bekommen – und dabei spielen Praktika eine zentrale Rolle.

Es war am Ende keine große Auswahl, berichtet Geschäftsführer Florian Guggenbichler von Graphic Packaging in Miesbach, „aber wir hatten eine Wahl“. Vier bis fünf Bewerber hatten sich auf jede der sechs offenen Ausbildungsstellen beworben – nun sind alle besetzt. Wobei zwei Stellen schnell erledigt waren, denn hier hatten zwei Praktikanten bereits einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.

Mundpropaganda und Social Media

Eine weitere Möglichkeit für Unternehmen, heute auf sich aufmerksam zu machen, ist die Mundpropaganda – und auch hier sind Praktikanten involviert, „wenn sie selbst vielleicht kein Interesse haben, uns aber an Freunde oder Geschwister weiterempfehlen“, sagt Guggenbichler. Mit Facebook und Linked-In sei man auch auf Social Media vertreten.

Frühes Kennenlernen

Beim Praktikum haben potenzielle Nachwuchskräfte und Firmen die Möglichkeit, sich frühzeitig kennenzulernen. „Ein Schüler sieht so, wie es bei uns läuft und wie er zu uns passen könnte, und die Firma lernt ihn auch besser kennen“, erklärt der Geschäftsführer. Der Betrieb setze deshalb seit Jahren auf Praktika.

Die sechs neuen Azubis bei GPI – zwei Industriekaufleute sowie je einmal Drucker, Lagerlogistiker, Packmitteltechnologie und erstmals auch ein Maschinen- und Anlagenführer – stammen aus der Region: fünfmal aus dem Landkreis und einmal aus Lenggries im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Der Hersteller von Verpackungen, der unter dem Namen Kroha vor Ort etabliert wurde und mittlerweile zum US-Konzern Graphic Packaging gehört, sei immer noch familiär und bodenständig. „Das liegt auch daran, dass wir eine eigenständige GmbH sind“, sagt Guggenbichler. Auch damit punkte man beim Nachwuchs.

Praktikumsmanagement in Azubi-Hand

Wie wichtig es ist, auf junge Leute einzugehen, bestätigt Oped-Ausbildungsleiterin Christine Stanek. Beim Medizintechnikhersteller in Oberlaindern hat Selbstständigkeit große Bedeutung. Seit der ersten Auszubildenden im Jahr 2001 wurde nun die 100. Lehrstelle im Betrieb besetzt. Um präsent zu sein, setzt das Unternehmen auf mehrere Kanäle. Neben der eigenen Website, den Ausbildungsaktionen des Landkreises und dem Kontakt zu Schulen kommt dem Praktikum im Betrieb besondere Bedeutung zu – in doppelter Hinsicht.

19 Azubis aus drei Jahrgängen: Unser Foto zeigt Oped-Ausbildungsleiterin Christine Stanek (vorne) mit (v.l.) Marcus Dietrich, Tobias Blohberger, Andreas Spannbauer, Benjamin Thoma, Magdalena Fux, Johanna Wimmer, Luana Grosche, Florian Hacklinger, Lucia Abholzer, Kilian Niedermair, Katharina Brunner, Zeno Dullinger, Christina Wallner und Florian Leitner. © Oped

Denn hier kümmern sich die Auszubildenden um die Praktikanten. „Sie geben ihnen Rückmeldung und schreiben auch das Zeugnis“, sagt Stanek. Und mehr noch: Sie sichten die Praktikumsanfragen, planen die Termine und begleiten sie. Das funktioniere sehr gut, sagt Stanek: „Unser Nachwuchs muss ja Verantwortung lernen.“ Entsprechende Tools und Methoden seien als Qualitätsstandard vorgegeben. Bei den Auszubildenden komme das gut an. „Sie spüren so unser Vertrauen.“ Und Praktikanten erleben, was man bereits zu Beginn der Karriere machen darf.

Selbstständigkeit als Qualität

Laut Stanek sind Praktika sehr wichtig. Als Firma lerne man die jungen Leute so besser kennen als in ein oder zwei Bewerbungsgesprächen. Und die eigenen Azubis, die den Praktikanten auf Augenhöhe begegnen, geben ihr eigenes Feedback weiter. „So haben alle Seiten einen Mehrwert.“ Nicht zuletzt obliegt es den Auszubildenden auch, den Tik-Tok-Kanal von Oped zu betreuen, der auf ihre Anregung hin eingerichtet wurde.

Selbstständigkeit ist eine Qualität, die auch bei Graphic Packaging in Miesbach gepflegt wird. „Sich gegenseitig zu helfen zeichnet uns aus“, sagt Guggenbichler. „Alle helfen zusammen.“ Auch er selbst lade den Lkw aus, wenn es geboten sei.

Das Betreuen der Praktikanten ist zeitintensiv – das bestätigen Stanek und Guggenbichler unisono. Aber das Ergebnis – das stellen ebenfalls beide fest – rechtfertige diesen Aufwand. Zumal es ohne Nachwuchs nicht geht. Vor allem, wenn man wachsen will.

ddy