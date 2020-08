Bis Ende August: Bauarbeiten auf der Bundesstraße durch Miesbach

Wer durch Miesbach will, muss sich im August auf Stau und Behinderungen einstellen: Auf der B472 durch die Stadt stehen Bauarbeiten an.

Miesbach – Nach der B 307, der B 318, der St 2073 und der St 2077 ist nun die Ortsdurchfahrt von Miesbach an der Reihe. Auch hier haben die Witterung und der Verkehr der Fahrbahn zugesetzt. Schäden, die nun repariert werden. Diese sogenannte kleinflächige Sanierung, beauftragt vom Staatlichen Bauamt Rosenheim, beginnt am Montag, 10. August 2020. Start ist auf Höhe der Esso-Tankstelle in Fahrtrichtung Irschenberg.

Wie das Straßenbauamt mitteilt, werden zunächst Vorarbeiten erledigt, etwa das Abbauen der bestehenden Straßenausstattung und das Abschälen der Bankette. Ab 17. August folgen dann die Asphaltarbeiten, wie das Abfräsen der Deckschicht und der Einbau der neuen Asphaltdecke. Diese werden in Nachtarbeit durchgeführt, um die Verkehrsbehinderungen gering zu halten.

Bauarbeiten an der B472: Ampelregelung und Umleitungen

Der Verkehr wird während des gesamten Zeitraums mit einer Ampel geregelt und mit kleineren, innerörtlichen Umleitungen oder mit Umfahrungen an der Baustelle vorbeigeführt. Das Staatliche Bauamt geht davon aus, dass alles bis Ende August erledigt ist, es sei denn, das Wetter spielt nicht mit.

mm