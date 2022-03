B472 bei Miesbach: Anwohner wünschen sich mehr Druck für Tempo 60

Von: Sebastian Grauvogl

Bremst Raser nicht aus: Aktuell gilt auf der B 472 bei Miesbach-Schweinthal Tempo 80. Anwohner fordern seit Längerem eine Reduktion auf 60 Kilometer pro Stunde. © Thomas Plettenberg

Mehr als 100 Anwohner haben für eine Absenkung des Tempo-Limits von 80 auf 60 auf der B472 bei Miesbach unterschrieben. Doch die Stadt wartet noch auf Antwort vom Landratsamt.

Miesbach – Das ungute Gefühl in Bezug auf die Bundesstraße vor seiner Haustür kommt bei Michael Lechner nicht von ungefähr. Gleich zwei Unfälle hat der FWG-Stadtrat aus Miesbach schon auf der B472 erlebt. Einmal mit dem Traktor, einmal mit dem Auto. Letzterer hätte richtig böse ausgehen können, erinnert sich Lechner. „Ohne Kopfstütze wäre ich nicht mehr unter den Lebenden.“

Auch wenn das alles schon etliche Jahre zurückliegt: Die Gefahren im Abschnitt zwischen Schweinthal und Wachlehen seien mit wachsendem Verkehrsaufkommen nicht geringer geworden, ist Lechner überzeugt. Schon seit Längerem fordert er deshalb eine Absenkung des Tempolimits von derzeit 80 auf 60 Kilometer pro Stunde. Dass er damit nicht allein ist, dokumentierte der FWG-Stadtrat im vergangenen Sommer mit einer Unterschriftensammlung. Mehr als 100 Bürger setzten ihren Namen darauf. Der Bauausschuss fasste einen Beschluss, um die Autos abzubremsen.

Noch keine Aussage vom Landratsamt

In der jüngsten Sitzung gab Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) nun einen kurzen Sachstandsbericht zum Thema ab. Viel Neues konnte er aber nicht verkünden. Aufgrund einer „personellen Umstrukturierung“ habe die Untere Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt noch keine Aussage zur Umsetzbarkeit der gewünschten Reduktion der Geschwindigkeitsbeschränkung treffen können.

Franz Mayer (CSU) wollte sich damit nicht abspeisen lassen. Er schlug vor, die Unterschriftenliste bei einem öffentlichen Termin an die Behörde zu übergeben, um „die Dringlichkeit zu verdeutlichen“ und „Druck zu machen“. Aktuell würden sich die Autofahrer ja nicht mal ans vorgeschriebene Tempo 80 halten, meinte Mayer und fragte, ob man nicht mal Radarkontrollen durchführen könnte. Bauamtsleiter Lutz Breitwieser erklärte, dies sei laut Polizei in diesem Abschnitt nur in Form einer punktuellen Lasermessung machbar. Die habe man auch bereits durchgeführt. „Viel rausgekommen ist aber offenbar nicht.“

Auch Lärm ein Grund für Tempo 60

Lechner, der selbst nicht im Bauausschuss sitzt, begrüßt das Nachhaken seiner Kollegen. „Das Thema ist nach wie vor akut.“ Es sei angesichts der überhöhten Geschwindigkeit etlicher Autofahrer immer schwieriger, von einer der vielen Einmündungen auf die Bundesstraße abzubiegen, ohne dabei einen Unfall zu riskieren. Von der Geräuschbelastung ganz zu schweigen, betont Lechner und erinnert sich an einen sonnigen Sonntag im Mai vergangenen Jahres. Zu Beginn der Motorradsaison seien da gefühlt im Zehn-Minuten-Takt ganze Pulks von Bikern über die Bundesstraße gejagt. „Der Motorlärm war brutal.“ Noch so ein Schlüsselerlebnis, das Lechner mit der Bundesstraße vor seiner Haustür verbindet.

