Bahn investiert fast 100 Millionen Euro: Wie viel fließt ins Streckennetz im Oberland?

Von: Andreas Seiler, Sebastian Grauvogl

Hier wurde bereits investiert: Ein Foto vom Austausch der Gleise im Zuge der Verlegung des Bahnübergangs in Hausham. © vom Austausch der Gleise im Zuge der Verlegung des Bahnübergangs in Hausham. Foto: DAK

Die Bahn hat eine Investitionsoffensive für die Strecken im Oberland angekündigt. Doch wohin fließt das Geld genau und welche Maßnahmen sind geplant?

Landkreis – Im Zuge der Diskussion über die möglichen Unfallursachen für das Zugunglück am 3. Juni wurden die Kritik an den offenkundigen Infrastrukturproblemen des Schienennetzes und der Ruf nach einer Sanierung immer lauter. Deutliche Worte fand beispielsweise der Fahrgastverband Pro Bahn, der von „desaströsen Zuständen“ sprach. Auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) schlug unlängst Alarm: Die drastisch gestiegene Anzahl der Verspätungen sei auf die Fahrbahnmängel zurückzuführen, hieß es. So etwa die aktuellen Probleme wegen Gleisschäden auf der Strecke Schliersee-Bayrischzell im Landkreis Miesbach.

Nun kommt Bewegung in die Sache: Nach Darstellung von Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, hat der Chef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, bei einem Spitzengespräch mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) eine Investitionsoffensive zugesichert. Demnach soll laut dem Oberammergauer ein Betrag „von 80 bis maximal 100 Millionen Euro“ für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Werdenfelsnetz und im Netz Oberland (BRB) ausgegeben werden.

Streibl ist zufrieden: „Die Hilferufe aus der Region haben offenbar Gehör gefunden im fernen Berlin.“ Dies sei ein erster Schritt, um die Schieneninfrastruktur zukunftsfähig zu machen. „So muss es weitergehen, denn die Bahn ist ein wichtiges Verkehrsmittel der Gegenwart und noch mehr der Zukunft.“

Verkehrsminister fordert Verbesserungen

Bei Bernreiter klingt es ähnlich. Es seien dringend Investitionen der Deutschen Bahn als Netzbetreiber nötig, um Zugausfälle und Langsamfahrstellen zu verhindern. Und es brauche Verbesserungen beim Schienenersatzverkehr. Bei dem besagten Gespräch habe ihm Lutz zugesichert, das Thema Instandhaltung zur Chefsache zu erklären. Bernreiter: „Wir brauchen hier stabile Verhältnisse, und ich werde mit Nachdruck beobachten, ob das auch wirklich in unserem Sinne umgesetzt wird.“

Die von Streibl genannten Beträge bestätigt das Verkehrsministerium auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings nicht. Auch zur Frage, wie viel Geld konkret ins Schienennetz im Oberland fließen soll und für welche Maßnahmen es verwendet wird, gibt die Pressestelle keine Auskunft. BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann kann mit den Zahlen ebenfalls nichts anfangen, teilt er auf Anfrage mit. „Mit uns hat niemand gesprochen.“ Dass es zeitnah eine Antwort geben wird, stellt derweil die Pressestelle der Bahn in Aussicht. Das Konzept der Investitionsoffensive werde gerade finalisiert, lässt eine Sprecherin ausrichten und kündigt an: „Wir werden kurzfristig dazu informieren.“

Landtagspräsidentin macht Druck

Gut so, findet auch CSU-Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Der Zustand des Schienennetzes sei „nicht akzeptabel“, deshalb dränge sie schon seit Jahren auf allen Ebenen auf „massive Investitionen“, so Aigner. „Ein ,Weiter so’ darf es jetzt nicht mehr geben.“

sg