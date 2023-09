Bahnhof in Miesbach: Kleiner Hang als letzte Chance für Radl-Pendler

Von: Dieter Dorby

Abgraben oder auffüllen: Der Hangbereich zwischen dem Bahnsteig am Miesbacher Bahnhof und dem Oberlandcenter ist die einzige Option für Radlständer. Diese müssen klar zum Bahnsteig abgesichert sein. © tp

Die Radlsaison neigt sich langsam wieder dem Ende entgegen, ohne dass sich die unzureichende Abstellsituation am Miesbacher Bahnhof verändert hat. Vordergründig ist in den vergangenen Monaten nichts passiert, aber hinter den Kulissen macht das Projekt dennoch Fortschritte.

Miesbach – Fast ein Jahr ist es her, seit das Thema Radlstellplätze am Bahnhof im Stadtrat behandelt wurden. Eine Lösung wurde seitdem nicht in trockene Tücher gebracht, berichtet Bauamtsleiter Lutz Breitwieser auf Nachfrage unserer Zeitung, aber immerhin gebe es einen Lösungsansatz, der langsam Kontur annehme. Aber eben nur langsam.

Konkret geht es um die letztlich einzige Möglichkeit, am Bahnhof, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen: nämlich die abschüssige Fläche zwischen dem nördlichen Bahnsteig und dem Oberlandcenter. Eine komplizierte Option, die nämlich die Zustimmung der beiden betroffenen Eigentümer Deutsche Bahn und Oberlandcenter braucht. Andere Möglichkeiten scheitern an den Sicherheitsvorschriften sowie betriebsinterne Überlegungen der Bahn. Gleichzeitig stehen die privaten Flächen des Bahnhofsgebäudes nicht zur Verfügung.

Abgraben oder aufschütten

Aktuell befasst sich ein Planer damit, ob der Bereich abgegraben oder erhöht werden soll, um die Fahrradständer auf einer Ebene unterzubringen – inklusive der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Bahnsteig. Bis man das Stadium, eine erste Planung beauftragen zu können, erreicht hat, war ein langer Austausch mit der Bahn nötig, um zumindest für die theoretische Möglichkeit seitens der Bahn grünes Licht zu bekommen. Dies liegt nun vor.

Im Dialog mit der Bike- &-Ride-Offensive

Federführend befindet sich die Stadt dabei mit der Bike- &-Ride-Offensive in Berlin im Dialog. Trotz der Entfernung ist Miesbachs Bauamtsleiter sehr zufrieden mit dem Austausch. Beleg dafür ist, dass die Bike-&-Ride-Offensive die bahninterne Abstimmung durchgeführt hatte – mit Erfolg aus Miesbacher Sicht.

Die Umsetzung des Projekts auf der Hangparzelle ist jedoch ein technisch sehr schwieriges Unterfangen. Denn auch die Eigentümergesellschaft des angrenzenden Oberlandcenters will ihre Immobilie im Bestand gesichert wissen. Themen wie die Entwässerung müssen nun so technisch gelöst werden, dass beide Partner damit einverstanden sind.

„Wir machen Fortschritte“

Seitens der Stadt und ihrer eigenen Fachleute – inklusive Bürgermeister und Ingenieur Gerhard Braunmiller – gibt es laut Breitwieser durchaus Lösungsansätze, die jetzt eben auf ihre Umsetzbarkeit von einem externen Planer geprüft werden. „Es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen, denn die einzige Möglichkeit bietet diese schräge Fläche“, sagt Breitwieser, der deshalb um Verständnis wirbt, dass das Vorhaben Zeit braucht. „Aber wir sind dran, und wir machen Fortschritte.“

Offen ist auch noch die Finanzierung. Diese wird wohl an der Stadt hängen bleiben. Breitwieser sieht jedoch gute Möglichkeiten, einen Teil über Fördertöpfe zu refinanzieren: „Da sieht es grundsätzlich recht gut aus.“ Genaueres könne man aber erst sagen, wenn eine konkrete, von allen Seiten abgesegnete Planung vorliege.

