Bahnsteige im Oberland bekommen Sitzbänke zurück

Eingeschränkte Sitzgelegenheit: Seit Frühjahr sind die Bänke auf den Bahnsteigen zwischen Holzkirchen und Bayrischzell – hier Fischhausen-Neuhaus weg. Nun sollen neue kommen. © thomas plettenberg

Bahnkonzern legt „Sofortprogramm“ auf: Bis alle Bänke wieder da sind, wird es aber noch ein bisschen dauern.

Landkreis – Als Bescherung zum Fest für die Bahngäste hat’s nicht gereicht, zumindest nicht überall, aber die Sitzbänke auf den Bahnsteigen im Oberland – sie kommen zurück. Wie berichtet waren die alten Exemplare heuer im Frühjahr abgebaut worden. Seitdem müssen sich die Fahrgäste auf das schmale, unbequeme Fundament setzen oder im Stehen auf die Züge waren, was insbesondere Senioren bei Verspätungen Probleme bereitete.

Bahn kündigt „viele kleine Verbesserungen“

Zur Erinnerung: Im Juli teilte die Bahn unserer Zeitung mit: „Die entsprechenden Planungen für einen Ersatz sind angestoßen.“ Nachdem monatelang nichts geschehen war, verschickte der Bahnkonzern anfang Dezember dann eine Pressemitteilung, die Hoffnung machte: „Sofortprogramm wirkt noch 2022 – Viele kleine Verbesserungen und mehr Barrierefreiheit“, war sie betitelt. 2,7 Millionen Euro würden die Bahn und das Bundesverkehrsministerium in bayerische Bahnhöfe stecken, hieß es. Da darf man als Bahn-Chef schonmal jubeln: „Mit diesem weihnachtlichen Spurt für attraktive Bahnhöfe stärken wir noch in diesem Jahr schnell und effektiv die Barrierefreiheit und den Komfort an vielen Bahnhöfen“, wird Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender der zuständigen DB Station & Service AG, zitiert.

Bahnhöfe zwischen Darching und Bayrischzell bekommen „neue Sitzgelegenheiten“

Auf Anfrage erklärt die Bahn-Pressestelle nun, dass an den Bahnhöfen zwischen Darching und Bayrischzell tatsächlich die abgebauten Sitzbänke ersetzt werden. Zwar ist von „neuen Sitzgelegenheiten“ die Rede, das muss man aber wohl so verstehen, dass die Bänke selbst neu sind. Neue im Sinne von weitere Sitzgelegenheiten gibt es nicht. Und wenn man ganz genau hinschaut, steht in der Pressemitteilung auch nirgends, dass die Bänke noch heuer aufgestellt werden. Klar, von „investieren“ bis Ende des Jahres ist die Rede und davon, dass „Mittel fließen“. Aber vom Bezahlen bis zur Umsetzung kann es ja auch mal dauern. Außerdem ist es bis Jahresende ja noch ein paar Tage hin.

„Wirkt noch 2020“ vs. „Installation wird vorbereitet“

Auch Holzkirchen wird bei den Investitionen bedacht, heißt es weiter: „Für den Bahnhof wurden neue Zughaltesensoren angeschafft.“ Die Geräte registrieren vorbeifahrende Züge und ermöglichen damit eine aktuellere Fahrgastinformation. Wann dies geschieht? „Die Installation der Sensoren wird gerade vorbereitet.“