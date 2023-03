Bahnstrecken im Oberland: Ruf nach schneller Elektrifizierung und Doppelstockzügen

Lösung fürs Oberland? Doppelstöcker könnten helfen, den Ausflügler-Ansturm am Wochenende zu bewältigen. Doch dafür braucht es erst mal die Elektrifizierung. Die politische Landkreisführung will diesbezüglich auf mehr Tempo drängen. © mzv-archiv

Der Miesacher Vize-Landrat Jens Zangenfeind fordert beim Ausbau der Bahninfrastruktur mehr Tempo ein. „Wir können nicht zwölf Jahre warten.“

Landkreis – Die nahe Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs liegt für den Landkreis Miesbach im MVV, die ferne in einer besseren Infrastruktur. Letztere war nun Thema beim sogenannten Dialogforum „Bahnausbau Region München“ für die Region Süd, zu dem das Bayerische Verkehrsministerium eingeladen hatte. Es galt unter anderem, die Mandatsträger vor Ort auf den aktuellen Stand zu bringen, was zum Beispiel neue Bahnhöfe und Verbindungen betrifft. Seitens des Landkreises war Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG) dabei. Und der hat klare Forderungen.

Express-S-Bahnen: Nette Idee, aber erst ab Mitte der 30er-Jahre drin

Die Liste ist lang und liest sich nett. Von einer Geschwindigkeitsanhebung auf der Strecke Deisenhofen-Holzkirchen ist im Maßnahmenplan die Rede und von Express-S-Bahnen über Holzkirchen bis ins Oberland hinein. Der Haken: Letzteres hängt an der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke in München, und diese verzögert sich bekanntlich massiv. Von Mitte der 30er-Jahre ist inzwischen die Rede. Das ist Zangenfeind deutlich zu spät. „Wir benötigen dringend vor dieser Zeit eine Verbesserung des Schienennahverkehrs“, schreibt der Vize-Landrat in einer Stellungnahme. Konkret fordert er den Einsatz von Doppelstockzügen. „Nach unserem Dafürhalten sind sie geeignet, die hohe Anzahl von Personen zu befördern und auch die Mitnahme von Fahrrädern zu gewährleisten.“

Vize-Landrat: Doppelstöcker könnten an Wochenenden helfen

Insbesondere an Wochenenden seien die Züge schon heute völlig überlastet. Und für die Zukunft erwartet Zangenfeind noch mehr Ausflugsverkehr. „Zum einen wird das neue Tarifsystem mit dem 49-Euro-Ticket noch mehr Menschen dazu bewegen, mit dem Zug oder dem Bus in unseren Landkreis zu reisen“, prophezeit Zangenfeind. Zum anderen würden gerade ältere Menschen – erfreulicherweise – immer aktiver und als Tagestouristen ins Oberland kommen. S-Bahnen seien nicht das geeignete Verkehrsmittel, um dieser Herausforderung zu begegnen. Deshalb, so Zangenfeind: „Es sollte dringend an den Einsatz von Doppelstockzügen gedacht werden.“ Für die bräuchte es auch keine zweite Stammstrecke, sie könnten auf den bestehenden Gleisen über den Harras zum Hauptbahnhof fahren.

Als erstes muss die Elektrifizierung her

Wie Zangenfeind bei dem Termin erklärt wurde, kommen allerdings nur elektrobetriebene Doppelstöcker in Frage. Bedeutet: Erst einmal braucht es die Elektrifizierung der Strecken im Oberland. Diese ist bekanntlich schon lange gewünscht, Gegenstand einer Machbarkeitsstudie, letztlich aber auch ein Langzeitprojekt. Das aber möchte die Kreispolitik dringend beschleunigen. Zangenfeind meint: „Dies könnte in den nächsten Jahren durchaus umgesetzt werden, jedenfalls vor 2035.“

„Wir müssen schneller und zielstrebiger auf Lösungen hinwirken“

Der Haushamer Bürgermeister unternimmt mit seiner Forderung keinen Alleingang. Vor und nach dem Dialogforum habe er sich mit Landrat Olaf von Löwis (CSU) und der Mobilitätsabteilung am Landratsamt abgestimmt. Das von Bahn und Ministerium vorgestellte Maßnahmenpaket sei „grundsätzlich sehr gut und wünschenswert“. Aber: „Wir können nicht zwölf Jahre warten. Wir müssen schneller und zielstrebiger auf Lösungen hinwirken.“ Die richtigen Adressen sind hier das Bayerische Verkehrsministerium und die Bayerische Eisenbahngesellschaft. Mit diesen Stellen „werden wir den direkten Kontakt suchen und halten“, so Zangenfeind. Auch die Verlängerung der Bahnsteige im Oberland werde nötig sein. Dies sei ebenfalls zeitnah umsetzbar.

Allein muss die politische Landkreisführung nicht zu Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) reisen. Auch die Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner (CSU) klinkt sich ein. Sie meint: „Wir brauchen einen zeitlichen Horizont, bis wann die Elektrifizierung im Landkreis kommen wird. Damit wären wir vor allem hinsichtlich der verfügbaren Zugmodelle deutlich flexibler.“