Balthasar Brandhofer (Bayernpartei) über seinen Einzug in den Kreistag als Nachfolger von Hans Triebel

Von: Christian Masengarb

Balthasar Brandhofer (62) zieht in den Kreistag ein, weil Hans Triebel sein Amt niederlegt. Im Interview erklärt Brandhofer, wie es zum Wechsel kam.

Landkreis – Balthasar Brandhofer (62) zieht am Mittwoch, 6. Juli, in den Kreistag ein, weil Hans Triebel sein Amt niederlegt. Im Interview erklärt Brandhofer – unter anderem langjähriger Gemeinderat in Waakirchen und seit Mai Kreisvorsitzender der Bayernpartei –, wie es zum Wechsel kam.

Herr Brandhofer, Sie hatten schon bei der Kommunalwahl 2020 genügend Stimmen für den Kreistageinzug geholt, am Ende scheiterte es an einer Formalie. Nun rücken Sie doch nach. Wie kommt’s?

Nach der Wahl 2020 konnte ich mein Mandat wegen meines Arbeitsverhältnisses mit der Kreissparkasse nicht wahrnehmen. Weil der Landkreis dort Träger ist, durfte ich nicht gleichzeitig Kreisrat und Sparkassen-Angestellter sein. Nun endet mein Arbeitsverhältnis und Hans Triebel, der 2020 anstatt meiner eingezogen ist, hat seinen Rücktritt erklärt, weil er den Bürgerwillen von damals respektieren will. Somit kann ich mein Mandat wahrnehmen.

Welche Ziele sind Ihnen am wichtigsten?

Mein Ziel ist, den Landkreis in verträglichem Maß zu entwickeln. Ich bin nicht für Stillstand; denn Stillstand ist Rückstand. Aber wie sich der Landkreis die vergangenen 20 Jahre entwickelt hat, auch von der Bautätigkeit her, das sollte gemäßigter stattfinden. Ich will, dass unser Landkreis liebenswert bleibt.

Sie hatten angekündigt, junge Menschen für die Bayernpartei zu gewinnen. Mit welchen Themen?

Wir haben ein Verkehrsproblem. Um es zu lösen, müsste das Verkehrskonzept von Grund auf neu aufgelegt werden. Der Landkreis kann dabei alleine nur kleine Schritte gehen. Aber ich will helfen, dass sich der ÖPNV stärker auf die Schiene verlagert.

Als früherer Landesvorsitzender im Verband Deutscher Milchviehhalter: Ihre Pläne zum Thema Wolf?

Die Almwirtschaft ist für Landschaftsschutz und Versorgungssicherheit wichtig. Beim Wolf will ich bei der hohen Politik von unten Druck aufbauen, damit die Entscheidung zugunsten der Almwirtschaft fällt.