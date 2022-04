Bananafishbones rocken den Waitzinger Keller in Miesbach

Spaß an der Musik: Die Bananafishbones beim Konzert in Miesbach.

Mit Schwung und Charme aufgespielt

Von Heidi Siefert schließen

Mit Klassikern, Neuem und Experimentellem haben die Bananafishbones das Publimum im Waitzinger Keller in Bewegung versetzt. Mit Schwung und Charme haben sie es verzaubert.

Miesbach – Eigentlich wollten Sebastian und Peter Horn zügig weg, um mit ihrer Mutter in den 81. Geburtstag zu feiern. Doch auch wenn sie in 35 Bühnenjahren gelernt haben, ihre Instrumente rasch wieder in den Sprinter zu packen und die paar Kilometer von Miesbach ins Isartal selbst bei Schneefall schnell zurückgelegt sind, dürfte das mit dem Hineinfeiern nicht mehr geklappt haben. „Wenn’s einer versteht, ist’s die Mama“, sinnierte Sebastian Horn, ehe die Bananafishbones im Waitzinger Keller zu vorgerückter Stunde noch eine Zugaben-Runde einschoben.

Bananafishbones rocken den Waitzinger Keller

Keiner wollte wirklich gehen. Das Publikum nicht und auch nicht das Trio auf der Bühne, das an diesem Abend mehr als eindrucksvoll zeigte, dass es live erlebte Kultur braucht. Sichtlich gerührt bedankten sich die Musiker „für den wundervollen Abend“, den die Zuhörer mit Standing Ovations quittierten.

„Bananafishbones are in the house“ klang es aus dem Auftaktstück „I Like A Lot“ an das sich Klassiker und Neues reihten. Alles so leidenschaftlich gespielt, dass der Saal von Anfang an so gut in Bewegung war, wie bei einem bestuhlten Konzert eben möglich. Da wurde gewippt, geklatscht und gesungen. Den „Easy Day“ vor der allerletzten Zugabe stimmten die Gäste streckenweise alleine an, während Schlagzeuger Florian Rein und die Horn-Brüder den instrumentalen Part beisteuerten.

Den ganzen Abend gab es nie das Gefühl, dass ein paar Musiker auf der Bühne die Leute im Saal bespielten. Vielmehr war es ein großes Ganzes mit brillanter Musik, nachdenklichen wie launigen Kommentaren, aber auch den passenden Reaktionen und Zwischenrufen aus dem über alle Generationen verteilten Publikum.

Klassiker, Neues, Experimentelles mit Witz und Charme

Auch wenn man die Präzision der Musiker kennt, beeindruckt, mit welcher Intensität sich die Bananafishbones präsentieren. Erst recht, wenn es unkonventionell wird. Wenn Rein sein Schlagzeug durch eine Reihe Quitschtierchen aus dem Zoogeschäft ergänzt und Sebastian Horn in den Gitarrenlautsprecher seines Bruders singt, ehe er den Bass als Percussion-Instrument nutzt.

„In den letzten zwei Jahren bin ich etwas aus der Puste gekommen und lange Strecken nicht mehr gewöhnt“, lacht Horn, während er über die Bühne hüpft und empört erzählt, wie ihn kürzlich eine Konzertbesucherin mit einem Waschbären verglichen habe.

Von gemütlicher Trägheit merkt man nichts an diesem Abend, an dem die Bananafishbones mal loungige Clubatmosphäre („Honestly“), mal Saloon-Stimmung heraufbeschwören. Und wenn sie, wie seit 20 Jahren schon, feststellen, „in was für verrückten Zeiten wir leben“, klingt ihre Version der „Road To Nowhere“ von den Talking Heads so optimistisch, dass sie in dem ganzen Schlamassel die Stimmung hebt.