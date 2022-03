Vier Musiker, die sich zufällig fanden: Band Kreuzberg im Porträt - Auftritt in Miesbach absolviert

Ende der Corona-Zwangspause: Bei einem Konzert im Waitzinger Keller spielten die vier Musiker der Band Kreuzberg erstmals wieder vor Publikum. © Ralf Poeplau

Die Band Kreuzberg aus Miesbach glänzte bei einem Konzert in Miesbach im Waitzinger Keller mit ihrem breiten Stil-Mix. Das Porträt über die Gruppe beleuchtet auch ihre Entstehung.

Miesbach – Dass es die Miesbacher Band Kreuzberg gibt, ist einem Zufall zu verdanken. Die vier Mitglieder, die kürzlich bei einem Konzert im Waitzinger Keller ihre zweijährige Corona-Zwangspause beendeten und endlich wieder vor Publikum spielen durften, haben sich bei einer Geburtstagsfeier kennen gelernt. Seither haben sie ihr Repertoire beständig ausgebaut. Ihr Programm ist vielseitig: Folk, Klezmer, Jazz. Die vier Hobbymusiker selbst bezeichnen ihren Stil als Weltmusik.

Kreuzberg: Das sind Beate und Norbert Thaller, Johannes Mehringer und Dominikus Bücker. Das Quartett ist sich 2012 auf der Geburtstagsfeier von Gründungsmitglied Norbert Thaller erstmals begegnet. „Wir haben meinen Geburtstag gefeiert und einfach die Nachbarn eingeladen. Wir wohnten alle in einem Neubaugebiet in Miesbach Kreuzberg und kannten uns noch nicht gut“, erinnert sich der 58-jährige Gitarrist und Klarinettist der Band. Eine Freundin wünschte sich, dass Norbert seine Gitarre herausholte. „Das habe ich natürlich getan, ohne mich lange bitten zu lassen“, erzählt Thaller.

Landwirt, Ärzte und Professor gründen die Band Kreuzberg

Kurz darauf verschwand einer der Gäste und kam mit seiner Geige wieder. „Ganz ohne Noten fiedelte er einfach mit. Das war sensationell.“ Ein weiterer Nachbar holte seinen Kontrabass und mischte sich ebenfalls in das musikalische Geschehen ein. „Wir haben Beatles- Songs gespielt, es war ein wunderbarer Abend“, berichtet Dominikus Bücker, der Geiger der Band. Es war aber noch mehr als ein netter Abend – nur wenige Monate später gründeten die vier die Band Kreuzberg.

Beate Thaller (57) singt und spielt das Melodion. Sie kramte in einem Jazz-Noten-Buch nach Songs, die man üben könnte. „Wir haben bei A angefangen. Die ersten zwei Jahre haben wir dann wirklich viele Lieder mit den Anfangsbuchstaben A oder B gespielt“, erzählt Bücker (49) und lacht. Mittlerweile spielt die Band freilich auch Songs mit Anfangsbuchstaben, die weiter hinten im Alphabet zu finden sind.

Der vierte Musiker im Bunde ist Johannes Mehringer, der die Saiten des Kontrabasses für die Band zupft. Wie alle Bandmitglieder geht auch er in seinem Alltag einem Beruf nach. Halbtags arbeitet er als Gemeindereferent für die Katholische Kirche in Miesbach, die andere Hälfte des Tages und an vielen Wochenenden ist er Landwirt. Norbert und Beate Thaller sind Ärzte, Dominikus Bücker ist als Professor für Energietechnik an der Hochschule in Rosenheim tätig. „So richtig viel Zeit für Auftritte haben wir nicht, weil wir alle Berufe und Familien haben, da wird die Zeit schnell knapp“, erklärt Bücker. Vier bis fünf Auftritte pro Jahr – das hat sich in den vergangenen zehn Jahren als machbar herausgestellt. Auf Auftritte bei Hochzeiten, Jubiläen oder Vereinsfeiern verzichten die vier ganz bewusst. „Die Auftritte machen uns viel Spaß, aber es ist fast nicht zu koordinieren, noch mehr auf der Bühne zu stehen. Proben wollen wir ja auch regelmäßig“, weiß Norbert Thaller.

Konzert war coronabedingt schon zweimal verschoben worden

Beim Proben – da sind sich die vier Musiker einig – hat es sich bezahlt gemacht, dass fast alle im gleichen Wohngebiet in einem Umkreis von 50 Metern wohnen. „Da kommt man schnell und unkompliziert zusammen.“ Nur das jüngste Mitglied, der 42-jährige Johannes Mehringer, wohnt in Kreuth und müsse ein wenig Zeit für die Anfahrt in Kauf nehmen, berichtet Norbert Thaller.

Die verschiedenen Musikrichtungen im Repertoire der Band rühren daher, dass jeder der vier Hobbymusiker seine eigenen Vorlieben einbringen darf. „Wir sind froh über unser breites Spektrum, da wird uns nicht langweilig“, sagte Thaller. Da die Band aber ohne Schlagzeuger auf der Bühne steht, sind nicht alle Genres möglich. Die Band habe sich mal einen Perkussionist ausgeliehen – das sei toll gewesen. Momentan woll man aber wegen der schwierigen Terminkoordination keine weiteren Mitglieder in die Band aufnehmen, sind sich die vier einig.

Auf ihren Auftritt im Waitzinger Keller haben sich die Musiker sehr gefreut. Die Corona-Pause war lang, das Konzert wurde schon zwei Mal verschoben. Jetzt wieder vor Publikum zu spielen, tat der Band sichtlich gut. „Wichtig sind ja die Reaktionen des Publikums. Wenn man sieht, dass mitgewippt, geklatscht oder sich im Takt bewegt wird, freuen wir uns sehr“, sagt Bücker. In ihrer Freizeit besuchen die vier Hobbykünstler gemeinsam Jazz-Konzerte in München. „Viel Zeit für die Freizeit bleibt ja leider nicht. Ich träume von einem Band-Haus in der Toskana, wo alle Familien zusammenkommen und wir immer wieder zu unseren Instrumenten greifen – es ist nur so ein Traum“, sinniert Bandmitbegründer Norbert Thaller.

von Kathrin Suda

