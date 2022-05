Bargeld am Schalter: Angebot bei Banken im Kreis Miesbach eingeschränkt

Von: Jonas Napiletzki

Die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee setzt – vier Filialen ausgenommen – ausschließlich auf (SB)-Automaten. © TP

Bargeld am Bank-Schalter gibt‘s bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee längst nicht überall. Auch die Raiffeisenbank im Oberland ist betroffen, bietet aber eine Alternative.

Landkreis – Die Nachricht aus dem Nachbarlandkreis hat überregional hohe Wellen geschlagen: Kunden der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen können ab 30. Mai mit Ausnahme von zwei Standorten an Kassenschaltern weder Bargeld einzahlen noch solches abheben. Sie müssen sich auf Automaten beschränken.

Das Pendant im hiesigen Landkreis, die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, plant derzeit keine weiteren Einschnitte, bietet aber ohnehin nur in vier Filialen im Landkreis Schalter-Einzahlungen und -Auszahlungen an. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Sprecherin Babette Oberwallner: „Momentan sind keine tief greifenden Änderungen geplant.“ In Miesbach, Rottach-Egern, Gmund und Schliersee hätten Kunden die Möglichkeit, an der Vollkasse Bargeld abzuheben oder einzuzahlen. Alle anderen Filialen mit Öffnungszeiten seien mit einer SB-Kasse, einer Art Kombination aus Service und Geldautomaten, ausgestattet. Hinzu kämen die 24-Stunden nutzbaren Automaten.

Sparkasse bietet Schalter-Abhebungen in vier von 14 Filialen an

Im Umkehrschluss bedeutet das: An den Standorten in Bayrischzell, Fischbachau, Hausham, Holzkirchen, Irschenberg, Kreuth, Otterfing, Tegernsee, Waakirchen und Weyarn kann kein Bargeld an Schaltern ein- oder ausgezahlt werden. Oberwallner erklärt: „Wir merken am Kundenverhalten die Tendenz, dass vieles bereits über Kartenzahlungen oder mobiles Bezahlen abgewickelt wird.“ In der Coronazeit sei dies durch die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens auch mit Apple Pay „noch attraktiver“ für Kunden geworden. Seit Kurzem gebe es auch eine neue Funktion an den Automaten: „Bargeldabhebung mit dem Smartphone“, sagt die Sprecherin.

Kunden der Raiffeisenbank im Oberland, die „unsicher am Automaten“ sind, bekommen ebenfalls nicht in allen Filialen Bargeld am Schalter. Konkret gibt’s diesen Service in Fischbachau, Schliersee und Weyarn nicht mehr.

Raiffeisenbank im Oberland hat Schalter-Auszahlungen in drei Filialen eingeschränkt

Karin Forster, Assistentin der Regionalmarktleitung, erklärt, dass es in den bargeldlosen Geschäftsstellen aber eine „White Card“ gebe. Kunden könnten in den Öffnungszeiten am Kassenschalter wie gewohnt auch ohne EC-Karte Bargeld anfordern. Diesen Auftrag buche das Personal auf eine in der Filiale vorrätige „White Card“, die dann nur noch in den Automaten gesteckt werden müsse. Das Gerät wisse mit den vom Personal vorbereiteten Infos bereits Bescheid, wie viel Geld es auszahlen muss. So würden auch Kunden ohne eigene Karte und ohne Kenntnisse mit Geld versorgt. „Die Kollegen können also vor Ort helfen“, fasst Forster zusammen. Beschwerden über diese Variante habe es bisher nicht gegeben.

Weitere Änderungen für Filialen der Raiffeisenbank im Oberland seien im Landkreis Miesbach nicht geplant. „Das feste strategische Ziel, das Bargeld fallen zu lassen, gibt es nicht“, betont Forster. Eher würden die Filialen dem Kunden-Verhalten „sukzessive nach Nutzung und Frequenz angepasst“. Übersetzt dürfte das aber auch bedeuten: Wo wenig abgehoben wird, kommt die „White Card“. nap

