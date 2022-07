Bauamt behebt kleinere Schäden an Bundes- und Staatsstraßen

Von: Stephen Hank

Teilen

Straßensanierungen stehen an mehreren Staats- und Bundesstraßen im Landkreis an (Symbolfoto). © Beispielfoto: Florian Gaertner

Das Staatliche Bauamt Rosenheim lässt an mehreren Staats- und Bundesstraße im Landkreis Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Sie dauern bis Ende Juli.

Landkreis – Schwankende Temperaturen, Witterungseinflüsse, Schwerlastverkehr und jede Menge Autos: Asphalt hat viel auszuhalten. An der ein oder anderen Stelle muss deshalb nach einiger Zeit nachgebessert werden. Ab Dienstag, 5. Juli, lässt das Staatliche Bauamt Rosenheim im gesamten Landkreis kleinere Fahrbahnschäden wie Auswaschungen, Risse im Asphalt, Schlaglöcher oder Spurrinnen beheben.

Start der Maßnahmen zwischen Stürzlham und Miesbach

Los geht es entlang der Staatsstraße (St) 2073 zwischen Stürzlham und Miesbach. Kleinflächige Ausbesserungen werden in der Folge außerdem auf der St 2010 zwischen Leitzach und Sinnetsbichl sowie auf der St 2077 im Bereich Wörnsmühl in Richtung Hundham und im Bereich Spitzingsee vorgenommen.

Arbeiten sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein

Bei den Bundesstraßen werden kleinere Flächen auf der B 13 (Bahnübergang Ortsdurchfahrt Holzkirchen), auf der B 307 im Bereich Aurach, zwischen Bayrischzell und Schliersee und an der Ortsdurchfahrt Neuhaus (Bereich Feuerwehrhaus), auf der B 318 an mehreren Stellen auf den Ortsdurchfahrten von Gmund und Dürnbach sowie auf der B 472 zwischen Kreuzstraße und Waakirchen (Schwerpunkt Kammerloher Kreisel und Fußballplatz Schmerold) erneuert. Ampeln regeln an den betroffenen Stellen den Verkehr. Die Sanierungen, die das Staatliche Bauamt an Fremdfirmen übertragen hat, sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Unabhängig von diesen Maßnahmen läuft die Sanierung der Alpbachbrücke in Tegensee an.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.