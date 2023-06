Bauhof: Stadt Miesbach setzt in der Spitze weiter auf Gas - Nahwärme-Anschluss scheint möglich

Von: Dieter Dorby

Ersatz geklärt: Der Bauhof wird mit einer neuen Gasbrennwertanlage ausgestattet. © ddy

Wie den Bauhof heizen? Mit dieser Frage hat sich der Stadtrat erneut befasst. Nun scheint ein Anschluss an ein geplantes Nahwärmesystem möglich.

Miesbach – Gas, Pellets, Hackschnitzel oder Nahwärme – bei der Wahl der sinnvollsten Wärmeversorgung für den Bauhof tut sich die Stadt Miesbach ebenso schwer wie private Hauseigentümer. Wie viele Argumente zu bewerten sind, zeigte zuletzt die Diskussion im Stadtrat.

Wie berichtet, waren vor einem Jahr absehbare Probleme bei der Wärmeversorgung des Bauhofs aufgetreten, der zwei Gaskessel aus dem Jahr 1998 betreibt. Einer war Mitte 2022 defekt, seine Reparatur laut Bauhof nicht mehr wirtschaftlich. Der andere wurde als stark störungsanfällig beschrieben. Die Frage damals: Einfach nur die Gasanlage austauschen für 60 000 Euro oder ein Wechsel auf erneuerbare Energien wie Wärmepumpe plus Gaskessel, Wärmepumpe monovalent, Gasbrennwerttechnik mit Solarthermie, Pelletheizung, Heizung mit heimischen Hackschnitzeln, Blockheizkraftwerk mit Gaskessel oder Anschluss an ein Nahwärmenetz.

Sport- und Fitnesspark plant Energiezentrale

Im Oktober 2022 hatte der Stadtrat einen Planer beauftragt, der die Alternativen abwägen sollte, doch die Ergebnisse haben sich nun erübrigt. Der Grund: Der Sport- und Fitnesspark Miesbach will in nächster Nähe eine Energiezentrale zur Nahwärmeversorgung errichten. Das gemeindliche Einvernehmen hatte der Bauausschuss zwei Wochen vorher erteilt. Die Firma hat angeboten, den städtischen Bauhof anschließen zu lassen, jedoch ist schon jetzt klar, dass für den Bauhof ein externer Spitzenlastkessel nötig wäre. Dessen Kosten schätzt die Verwaltung auf 70 000 Euro. Der Vorteil: Die Gasbrennwertanlage könnte umgehend die gesamte Heizlast decken und nach Anschluss an das Nahwärmenetz, das erst zum Januar 2024 starten kann, auf Spitzenlast reduziert werden. Ein Plan, der Diskussionen hervorrief.

Waldbauer Michael Lechner (Freie Liste) kam ins Grübeln, ob nicht vielleicht doch eine stationäre Hackschnitzelheizung sinnvoller wäre. Wichtig sei aber, möglichst auf Holz und Biomasse zu setzen. Für Paul Fertl (SPD) ist eine Gasbrennwertanlage für die Spitzenlast „okay, denn die Photovoltaikanlage allein wird gerade im Winter nicht ausreichen“. Dem schloss sich Stefan Griesbeck (CSU) an: „Wir haben so die Option anzuschließen und können mit der Gasbrennwertanlage in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Auch über eine Solaranlage für das Wasser können wir nachdenken.“

Bauhof „systemrelevant“

Dem wollte sich Astrid Güldner (Grüne) nicht anschließen. „Öl und Gas sind nicht zukunftsorientiert und werden immer teurer werden“, stellte die Zweite Bürgermeisterin fest. Deshalb sei Gas „ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll“. Auch sei es nicht optimal, den Spitzenlastkessel entfernt von der Hauptanlage zu betreiben. Insgesamt sei es sinnvoller, auf Holz aus der Umgebung zu setzen statt auf „Gas von Putin und LNG aus USA“. Zudem würde man für Pellets und Solar die volle Förderung bekommen. Vorübergehend sei eine mobile Gas-Anlage vorzuziehen.

Eine Position, die Florian Hupfauer (FDP) launig kommentierte: „Der eine oder andere hier verwechselt Bundes- mit Kommunalpolitik.“ Man müsse mit Gas kein schlechtes Gewissen haben, um über den Winter zu kommen. Zumal der Bauhof auch „systemrelevant“ sei, wie Alfred Mittermaier (CSU) ergänzte: „Deshalb würde ich nicht alles zum externen Anbieter verschieben.“ Dem folgte der Stadtrat. Mit sechs Gegenstimmen wurde dem Einbau der Gasbrennwertanlage zugestimmt. Ob der Anschluss ans Nahwärmenetz klappt, wird sich zeigen. ddy

