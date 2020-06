ALB-Fällung in Miesbach: Vogelschützer retten junge Kleiber - und Star „Hansi“

Miesbach – Wäre der Baum mit seiner Bruthöhle nicht gefällt worden, hätte Hansi wohl nicht überlebt. Ganz allein war der kleine Star, als ihn Sybille Fahrer und Bärbel Krogoll von der Kreisgruppe Miesbach des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) und die Warngauer Wildvogel-Expertin Gerlinde Dalder vorsichtig aus seinem einsamen Versteck holten. „Ein kümmerliches Kerlchen, das von seinen Eltern vergessen wurde“, erzählt Fahrer von dem außergewöhnlichen Fund bei der Vogelrettung vor den Abholzungsmaßnahmen wegen des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) im Waitzinger Park in Miesbach.

+ Mit Endoskop und Netz wurden die Vögel behutsam aus den Bruthöhlen geholt. © LBV

Hansi ist nicht das einzige Federtier, das die Helfer vor den Motorsägen in Sicherheit gebracht haben. Auch sieben Kleiberjunge entdeckten sie in den Bruthöhlen der zur Fällung freigegebenen Bäume. Dalder nahm sie mit in ihre Auffangstation und bereitete sie dort auf die Auswilderung vor. Mittlerweile sind die flügge gewordenen Jungvögel in einer Voliere in Olching (Kreis Fürstenfeldbruck) angekommen, von wo aus sie dann endgültig zurück in die Freiheit entlassen werden.