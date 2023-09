Bauphase fast beendet: Neustart im umgebauten Kita-Kloster in Miesbach

Von: Dieter Dorby

Langsam wird’s wohnlich: Zusammen mit (v.l.) den beiden Kita-Leiterinnen Johanna Krieglmeier und Verena Lausmann, den Rathausmitarbeitern Alexander Keck und Hubert Ruml sowie Mojdeh Mastonri (Diakonie) besichtigte Bürgermeister Gerhard Braunmiller die neuen Räume im alten Kloster. © Steffen Gerber

Ein Dauerbrenner der Miesbacher Stadtpolitik nähert sich seinem Ende als politisches Thema: Der Umbau der ehemaligen Klosterschule zur modernen Kindertagesstätte ist in Kürze abgeschlossen. Ein Teil der sanierten und umgebauten Räumen wurde bereits in Betrieb genommen.

Miesbach – Das Projekt liegt im Zeitplan, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller am Freitag beim Presserundgang im Kloster betonte. Diese Woche wurde ein Teil der sanierten und umgebauten Räume im alten Kloster in Betrieb genommen. Damit bekommt das um 1830 erstellte Gebäude eine neue Nutzung, nachdem es bereits Mädchenschule, Gesamtschule, Kloster und Beinahe-Ruine war. Geht es nach Braunmiller, darf der denkmalgeschützte Bau seine neue Bestimmung als Kita lange Zeit behalten.

Aus gutem Grund: Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Miesbach ist weiterhin hoch, und die Kosten, die der Umbau und die Anpassung an moderne Vorschriften verursacht haben, sind es auch. Bei 5,3 Millionen Euro lag die Berechnung 2021 zu Beginn des Baus. Jetzt ist man bei 6,9 Millionen Euro angelangt. Ein üppiger Zuschlag, der laut Braunmiller so unerwartet nicht war: „Gerade der Mittelbau barg bekannterweise viele Risiken.“

Massiver Mehraufwand

So musste die komplette Westfassade raus, und auch eine Bodenplatte musste erneuert werden. Fenster wurden aus Sicherheitsgründen verkleinert und Holzbalken in den Decken des Mittelbaus erneuert. Dennoch steht Braunmiller voll hinter der Umbauentscheidung: „Das Flair in diesem Haus ist einzigartig.“ Nicht zu vergessen die Wohnungen, die ebenfalls ins Kloster integriert werden konnten. Statt zuerst eine konnten nun drei geschaffen werden. Sie sollen im zweiten Bauabschnitt im ersten Halbjahr 2024 fertiggestellt werden.

Vorgesehen sind drei Krippen- und drei Kindergartengruppen, die zu den bestehenden drei Krippengruppen der kleinen Klostergeister hinzukommen. An die 140 Kinder werden dann insgesamt betreut. Diese Woche zogen drei neue Gruppen – zweimal Krippe, einmal Kindergarten – ein. Kommende Woche folgt eine weitere Krippengruppe und zum 18. September zwei Kindergartengruppen. Dennoch ist die Warteliste bei der Krippe noch zu lang. Ende des Jahres sollen in den Containern auf der Waitzinger Wiese neue Plätze entstehen. Der Träger stehe noch nicht fest, sagt Braunmiller, „aber wir sind dran“.

Größte Kita der Diakonie

Hinter den Teams der beiden Leiterinnen Verena Lausmann und Johanna Krieglmeier liegt viel Arbeit. Denn der Betrieb in der bestehenden Kloster-Krippe musste ebenso weiterlaufen wie in den Kita-Containern auf der Waitzinger Wiese. Zudem galt es, zusammen mit Mojdeh Mastonri, der stellvertretenden Geschäftsbereichsleiterin bei der Diakonie als Einrichtungsträgerin, im Dialog mit der Stadt die neuen Räume zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Nun sind alle drei sehr zufrieden mit dem Ergebnis sowie mit einer weiteren Betreuungsstunde, wie Mastonri sagt: „Miesbach ist nun die größte Kita der Diakonie im Großraum München.“ Auch personell sei alles besetzt, wie Lausmann ergänzt. Bereits im Januar habe man sich auf die Suche gemacht.

Damit sich alle interessierten Miesbacher ein Bild vom neuen Kloster machen können, ist für April/Mai 2024 ein Tag der offenen Tür geplant, bei dem sich auch der Garten als Spielfläche für die Kinder in vollem Grün präsentieren soll. Dann soll der Abschluss des langen Klosterkapitels laut Braunmiller „gemeinsam gebührend gefeiert werden“.

