Bayerische Verfassungsmedaille: Zwei Persönlichkeiten des Landkreises geehrt

Georg Mair und Martin Heimgreiter erhalten die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber. Ihren beruflichen Mittelpunkt hatten oder haben beide im Landkreis Miesbach.

Landkreis – Die Bayerische Verfassungsmedaille ist der am seltensten vergebene Orden des Freistaats. Wenn am Freitag in München 43 Frauen und Männer aus den Händen von Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Medaille entgegennehmen, ist auch der Isarwinkel bestens vertreten: in Person von Georg Mair aus Gaißach und Martin Heimgreiter aus Wackersberg.

Mehr zum AVO: Miesbach: Rekordbeteiligung bei Almbegehung des Bauernverbands

Georg Mair: Ein Versprechen an einen sterbenden Freund zeichnete seinen Weg vor

Mair ist vor allem als Vorsitzender des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern (AVO) mit Sitz in Holzkirchen (vormals Miesbach) bekannt. 13 Jahre lang verlieh er „den Almbauern Gesicht und Stimme“, wie es in einer vorab veröffentlichten Würdigung heißt. 2019 gab der 67-Jährige den Vorsitz ab. Zudem war er Zweiter Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Milchgenossenschaft. Seit 20 Jahren ist er Vorsitzender des „Fördervereins Bundesminister Josef Ertl und Helmut Silbernagel“. Der Verein unterstützt Almbauern, die zum Beispiel unerschlossene Almen bewirtschaften oder die durch besondere Umstände in eine schwierige Lage geraten sind, etwa weil Vieh abgestürzt ist. „Das sind Gesten der Solidarität“, sagt Mair.

+ Georg Mair, Ex-Vorsitzender des AVO

Wie kommt man zu so vielen Ehrenämtern? „Mit Sicherheit nicht, weil ich der Typ bin, der die Öffentlichkeit sucht“, sagt Mair. Es habe damit begonnen, dass in der Gaißacher Kirche einheimische Lektoren fehlten, berichtet er. Als er sich dazu kritisch äußerte, habe er sich in der Verantwortung gesehen, selbst einzuspringen. Er wurde Lektor, dann Pfarrgemeinderat, dann Mitglied der Kirchenverwaltung.

1984 wurde Mair zum stellvertretenden Bezirksalmbauern gewählt – „ich habe es nicht kategorisch ausgeschlagen“. Fünf Jahre später war er Bezirksalmbauer. Der damalige an Krebs erkrankte AVO-Vorsitzende Andreas Gschwendtner habe ihm am Sterbebett das Versprechen abgenommen, den stellvertretenden AVO-Vorsitz von Franz Steindlmüller zu übernehmen, der wiederum Gschwendtners Nachfolger werden sollte. „In der Situation sagt man nicht Nein“, meint Mair.

Ebenfalls interessant: Aufklärungskampagne: AVO und ATS wollen für richtiges Verhalten auf Almen sensibilisieren

Im Rückblick macht ihn zufrieden, dass er als AVO-Vorsitzender, der er ab 2006 war, einiges bewegen konnte. Eine „erste Kraftprobe“ sei die Auseinandersetzung gewesen, ob Flächen, die im Winter Skipisten sind, weiterhin im Sommer beweidet werden dürfen. „Wir haben uns durchgesetzt.“ In der Diskussion um die Einstufung von baumbestandenen Flächen als Weide oder Wald habe der AVO eine Änderung des Bundeswaldgesetzes mitangestoßen – und Verbündete im Landesbund für Vogelschutz und in den Grünen gefunden. Zuletzt sei es dem AVO gelungen, sich zum Thema Wolf Gehör zu verschaffen.

Bei allem Engagement „möchte ich behaupten, dass ich daheim den Hof nicht schlecht hinterlassen habe“, sagt der 67-Jährige, der den Betrieb 2015 an seinen Sohn übergab. Ohne die volle Unterstützung seiner Familie – seiner Frau und der vier Kinder – wäre das alles aber nicht möglich gewesen.

Martin Heimgreiter: „Bloß zuzuschauen ist mir zu wenig“

+ Martin Heimgreiter, Kreishandwerksmeister

Auch Martin Heimgreiter gelingt es seit vielen Jahren, seinen Schreinerbetrieb in Waakirchen mit vielfältigem Einsatz für die Gesellschaft unter einen Hut zu bringen. Sein Motto: „Bloß zuzuschauen ist mir zu wenig. Wenn man etwas kritisiert, muss man es selbst besser machen.“ Heimgreiter bedauert, „dass sich in unserer Wohlstandsgesellschaft jeder in seiner Bequemlichkeit gestört fühlt, wenn etwas anliegt“. Er selbst verfahre nach dem Motto: „einfach anpacken“.

Diese Devise verwirklichte er zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberfischbach, der er seit 1966 angehört und in deren Vorstand er sich über 30 Jahre engagierte. Er ist Mitglied der Tölzer Gebirgsschützenkompanie und des Tölzer Spielmannszugs, im Beirat der AOK-Direktion und des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit. Die Interessen seines Handwerks vertrat er zunächst als stellvertretender Obermeister und als Obermeister. Seit 2013 ist er Kreishandwerksmeister für die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen. In solchen Ämtern brauche man oft einen langen Atem und könne nur „in kleinen Schritten“ etwas bewirken, sagt er.

Im Alltag aber kommt es für ihn darauf an, auch abseits der offiziellen Verpflichtungen spontan einzuspringen – sei es beim Bau der Blombergkapelle oder bei der Gestaltung von Kirchenkrippen in Fischbach und Bad Heilbrunn. „Wenn ich auf den Berg gehe und eine kaputte Bank sehe“, sagt Heimgreiter, „dann richte ich sie halt her.“