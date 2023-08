Unter 501 Teams: Miesbacher Jungs sind Bayerns Drittbeste im Planspiel „Play the Market“

Von: Jonas Napiletzki

Erfolgreich gemeistert: Franz Naumann (l.) und Tassilo Mall belegen unter 501 Teams den dritten Platz. © TP

Tassilo Mall und Franz Naumann haben sich im Planspiel „Play the Market“ gegen mehr als 1200 Schüler und 500 Teams durchgesetzt.

Miesbach – Ein halbes Jahr lang haben Tassilo Mall (16) und Franz Naumann (17) im Wirtschaftsplanspiel „Play the Market“ ein fiktives Unternehmen geführt. Nach dem Einzug ins Halbfinale melden die beiden Miesbacher Jugendlichen nun Vollzug: Unter den anfangs 501 Teams und 1251 Schülern aus ganz Bayern haben sie es nicht nur ins Finale geschafft, sondern unter den darin verbliebenen zwölf Gruppen auch noch den dritten Platz erreicht. „Es lief alles nach Plan“, sagt Mall beim anschließenden Besuch in der Redaktion der Heimatzeitung. Dass sie in dem Spiel soweit kommen würden, habe er aber nicht gedacht, verrät der Miesbacher.

Nötig war dafür nicht nur Ehrgeiz, sondern vor allem die richtige Taktik. Bei dem Wettbewerb geht es, wie berichtet, unter anderem um die gezielte Steuerung von Ausgaben des fiktiven Unternehmens, beispielsweise für Marketing, Personal oder Ökologie. Mit klugen Entscheidungen lässt sich so der wirtschaftliche Erfolg steigern – was neben der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung Punkte im Planspiel gibt.

Excel-Tabelle wohl erfolgsentscheidend

„Bis auf zwei Parameter ist alles berechenbar“, erklärt Mall. Gemeinsam mit Naumann arbeitete der Jugendliche deshalb vor allem an einer Excel-Tabelle, die sie als Planungstool immer weiter verbesserten. Im Finale, das Ende Juli zwei Tage lang in Nürnberg ausgetragen wurde, funktionierte diese Tabelle offenbar gut: Bis auf einen kleinen Fehler am ersten Tag erlaubten sich die Jugendlichen keine Patzer. „Die vielen Runden davor waren unsere Vorbereitung“, erklärt Naumann.

Der Antrieb der beiden war das Interesse, sich in betriebswirtschaftliche Abläufe einzuarbeiten, erklären Mall und Naumann. „Und natürlich der Spaß.“ Der sei auch bei der anschließenden Siegerehrung in einem Gebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK) nicht zu kurz gekommen. „Wir waren danach noch mit allen Teilnehmern bowlen“, sagt Naumann. Die Atmosphäre sei sehr entspannt gewesen.

Pokal, Urkunde, Einkaufsgutschein und Workshop-Einladung

Mit nach Hause nahmen die beiden einen Pokal, der nun im Miesbacher Gymnasium steht. Außerdem hat das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft als Preis einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro ausgelobt. Aber: „Der Preis war nicht unsere Hauptmotivation“, sagt Naumann. Viel wichtiger ist den beiden die Erfahrung. So sagt Mall, er könne sich nach seinem Abitur vorstellen, einen wirtschaftlichen Studiengang zu wählen. Und beide sind sich einig: „Wir planen, nächstes Jahr erneut teilzunehmen.“ Vorher noch dürfen sie den zweiten Teil ihres Preises einlösen: Eine Einladung zu einem Workshop an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. nap

