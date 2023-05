BBV kritisiert Behörden: Obmann sieht fehlenden Dialog - „Argumente verhallen ungehört“

Das FFH-Gebiet im Überblick: Die Behörden hatten Karten an die Wand des Spiralschachts gepinnt, die zeigen, wo im Mangfalltal welche Lebensraumtypen liegen und wo etwa das Große Mausohr, eine Fledermaus, lebt.

Nach FFH-Präsentation

BBV-Kreisobmann Josef Huber beklagt im Interview Behördengebaren. Der Unmut über fehlenden Dialog und Einbeziehung ist groß.

Landkreis – Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren, ist das Ziel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Im Kreis Miesbach gelten etwa Mangfalltal, Wattersdorfer Moor und Taubenberg als geschützte Gebiete. Wie berichtet, haben bei den jüngsten Präsentationen der für sie geltenden Management-Pläne betroffene Grundbesitzer ihrem Ärger auf die involvierten Behörden (unter anderem Regierung von Oberbayern, Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Untere Naturschutzbehörden) Luft gemacht. Ein solcher Termin steht auch für das FFH-Gebiet Leitzachtal an. Wir haben den Kreisobmann des Bauernverbands, Josef Huber (53) aus Valley, nach dem Stein des Anstoßes gefragt.

Herr Huber, bei der Präsentation des Management-Plans für das Mangfalltal waren die betroffenen Land- und Forstwirte sehr skeptisch. Was genau stört Sie?

Josef Huber: Uns stört in erster Linie das Vorgehen der Behörden. Es ist ja ein Dialogverfahren vorgesehen. Aber tatsächlich findet kein Dialog statt. Seit 20 Jahren schon besteht das FFH-Gebiet. Aber die Behörden haben es in 20 Jahren nicht fertig gebracht, die Land- und Forstwirte einzubeziehen. Für die Bestandsaufnahme zum FFH-Gebiet Mangfalltal zum Beispiel fanden von Behördenseite mehrere Begehungen statt. Die Eigentümer der Flächen wurden noch nicht einmal darüber informiert, dass jemand ihren Grund begutachtet. Auf die flurstückbezogenen Einwände, die im Zuge der Feinabgrenzung vor etwa zehn Jahren eingebracht wurden, haben die Eigentümer noch nicht einmal eine Antwort bekommen. Deshalb hat sich sehr viel Unmut und Misstrauen aufgestaut.

Kritik: „Argumente verhallen ungehört“

Aber Sie hatten doch bei der Präsentation die Möglichkeit, Ihre Bedenken zu äußern.

Huber: Das ist doch nur Augenwischerei. Herr Wiechmann (Robert Wiechmann war als Vertreter der Bayerischen Forstverwaltung vor Ort – Anm. d. Red.) hat es ja selbst sehr deutlich gesagt: Wir können uns schon beschweren, aber es hilft uns nichts. Das war jetzt die dritte Management-Plan-Präsentation, bei der ich dabei war, und es ist jedes Mal die gleiche Diskussion. Unsere Argumente verhallen ungehört.

Die im Management-Plan vorgeschlagenen Maßnahmen klingen nicht sehr einschneidend. So ist von regelmäßiger Sommermahd die Rede.

Huber: Warum muss man uns überhaupt von oben herab Maßnahmen überstülpen? Wir bewirtschaften seit Jahrhunderten dieses Land. Offensichtlich machen wir vieles richtig, sonst wäre die Natur nicht in diesem guten Zustand. Wir müssen uns nicht von staatlicher Seite diktieren lassen, wie Landwirtschaft geht. Das ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht und in unseren Augen eine Gängelung.

Aber die Maßnahmen sind doch nicht verbindlich.

Huber: Unsere Befürchtung ist, dass aus Freiwilligkeit Verbindlichkeit wird. Und dass es zu Einschränkungen bei der Bewirtschaftung kommt. Es gibt dafür konkrete Anhaltspunkte. Die TA Luft (Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Reinhaltung der Luft – Anm. d. Red.) zum Beispiel galt bisher nur für Betriebe, die mehr als 150 Tiere halten. Neuerdings wird aber auch unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft danach beurteilt. Betroffen sind Betriebe neben dem FFH-Gebiet, weil man befürchtet, sie könnten das Gebiet beeinträchtigen. Für Betriebe mit 20 bis 25 Kühen ist das maßlos überzogen.

Sorge um kleine Betriebe groß

Warum?

Huber: Landwirtschaftliche Betriebe müssen sich entwickeln können und Wirtschaftlichkeit nachweisen. Für die Gelbbauchunke tut man alles, damit sie eine Zukunft hat. Aber will man künftig noch eine kleinstrukturierte Landwirtschaft? Das ist eine politische Frage. Viele kleine Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand.

Erwarten Sie, dass die Behörden künftig dialogorientierter sind?

Huber: Nein, das erwarte ich nicht. Man muss sich nur den aufgeblähten Beamten-Apparat anschauen, der bei der jüngsten Management-Plan-Präsentation vor Ort war. Obendrein sind bei jeder Präsentation andere Behördenvertreter vor Ort, sodass wir jedes Mal wieder das gleiche erzählen müssen. Und letztlich interessiert es doch niemanden. Da ist schon eine gewisse Überheblichkeit zu spüren. Wir werden deshalb einen politischen Weg verfolgen. Den Landrat und die Abgeordneten aller Parteien werden wir auf die Problematik aufmerksam machen. Sicher, die FFH-Richtlinie ist geltendes EU-Recht. Aber die daraus folgenden Verwaltungsakte müssen wir in den Griff bekommen.

Das Gespräch führte Bettina Stuhlweißenburg.

