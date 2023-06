Beachvolleyball-Platz fertig: Sommer-Feeling beim SV Parsberg ist nun perfekt

Von: Dieter Dorby

Kontrastprogramm für den Alltag: Mit der neuen Anlage können die Volleyballer (im Vordergrund: Spartenleiter Dominik Jenuwein) am Sportplatz des SV Parsberg spielen und sind näher dran am Vereinsleben. © thomas plettenberg

Neben Schwimmen und Surfen ist Beachvolleyball wohl der Inbegriff des Sportsommers. Spaß im Team und dabei das Strandgefühl unter den Füßen machen das Ballspiel für die Aktiven zu etwas Besonderem, und auch für Zuschauer ist es unterhaltsam zu sehen, wenn spektakuläre Hechtsprünge geboten werden.

Parsberg – Beim SV Parsberg ist dieses Vergnügen nun gewissermaßen neben dem Vereinsheim möglich. 300 Kubikmeter Sand wurde auf den zwei Plätzen verteilt. Damit sind nicht nur Trainings- und Freizeitspiele möglich, sondern auch Turniere.

Die Volleyballer haben schon länger eine Heimat beim SV Parsberg, aber keinen Platz. Bislang spielten sie auf der Anlage der Mittelschule in Miesbach. Doch der Umzug aufs eigene Vereinsgelände war schon lange geplant, wie Schriftführer Sepp Schweinsteiger erklärt – nicht nur wegen Duschen und Umkleiden, sondern auch wegen des Zugehörigkeitsgefühls zum Verein.

Crowdfunding ein voller Erfolg

Möglich wurde die Umsetzung durch die Teilnahme am Crowdfunding der Raiffeisenbank im Oberland. 10.000 Euro sollten auf diese Weise gesammelt werden. Am Ende waren es 10 575 Euro, und die Bank steuerte 2500 Euro für das Erreichen bei. Zusätzlich musste auch etwas gespart werden, und da gelang dem SVP ein echter Coup: Weil die Volleyballer als Volunteers bei den European Championships 2022 dabei waren, kam der Kontakt mit den Veranstaltern zustande – mit dem Ergebnis, dass der wettkampf-erprobte Sand günstig übernommen werden konnte. Auch in Dachau und Mühldorf hatte man diese Chance genutzt (wir berichteten).

Für Dominik Jenuwein, Leiter der Sparte Volleyball, ist es auch ein wichtiges Thema, an den Nachwuchs im Verein zu denken: „Wir wollen unsere Jugend reinbringen und ihr etwas bieten.“ Während der Ligabetrieb in der Halle sportlichen Wettkampf bedeutet, steht im Sommer beim Beachvolleyball der Spaß im Vordergrund – einfach so. „Der Platz steht für unsere Mitglieder zur freien Verfügung“, sagt Jenuwein. Damit man ohne große Belegungspläne schmettern und blocken kann.

ddy

Einweihung

Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Volleyballer können ihren Platz fürs Beachvolleyball endlich einweihen. Dafür wird der SV Parsberg am Freitag und Samstag, 30. Juni/1. Juli, ein Beachvolleyball-Turnier ausrichten. Im Anschluss ist am Samstagabend ab 19 Uhr das Sonnwendfeuer mit Musik und Barbetrieb geplant.