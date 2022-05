Behinderten-Parkplätze: Auftakt für mehr Sensibilität in Miesbach

Von: Jonas Napiletzki

Ohne ausreichend Platz könnte Mathias Carozzi nicht aus seinem Auto aussteigen. Er braucht eine Türbreite für seinen Rollstuhl. Auf Einladung der Seniorenbeauftragten Christine Dietl kam er zur Auftakt-Veranstaltung nach Miesbach, die mehr Sensibilität für Behinderten-Parkplätze schaffen soll. © Thomas Plettenberg

Nicht alle Menschen mit Behinderung finden im Landkreis einen Parkplatz – oft sind die ausgewiesenen Flächen unberechtigt belegt. Das soll sich ändern.

Miesbach – Als sich Mathias Carozzi aus seinem Auto in den Rollstuhl schwingt, klatschen die Gäste. So einfach kann’s sein, wenn genug Platz zum Aussteigen da ist. „Ich brauche eine volle Türbreite“, erklärt der Weyarner. Dann lässt er den Rollstuhl im Fond per Seilzug auf den Boden, setzt sich auf die Einstiegskante der Fahrertür und dann in den Rollstuhl. Er kam auf Einladung von Christine Dietl, Seniorenbeauftragte des Landkreises. Der Grund: eine Veranstaltung am Miesbacher Habererplatz, die Autofahrer für Behinderten-Parkplätze sensibilisieren soll.

5. Mai: Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Gekommen waren dazu neben Dietl und Carozzi auch Seniorenbeauftragte, Verbandsvertreter und Bürgermeister. Der Kreuther Rathaus-Chef Josef Bierschneider war als Stellvertreter für Landrat für Olaf von Löwis zu Gast. Der Kreis Miesbach hatte die Veranstaltung mit dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen organisiert. Der 5. Mai wurde dafür nicht zufällig ausgewählt. An diesem Tag fand zum 30. Mal der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Bierschneider sagte: „Ein guter Tag, um das in Erinnerung zu rufen.“ Regeln würden nicht überall beachtet – der Protesttag solle dafür dienen, an die Parkplätze zu erinnern.

„Auf Bairisch: Schleich Di“: Mit scharfem Witz und einem Gedicht von Anton Grafwallner sollen die Hinweis-Karten Falschparker auf Behinderten-Parkplätzen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. © Thomas Plettenberg

In der Kreisstadt gibt’s davon 22 Stück, sagte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Sie würden Menschen Teilhabe am öffentlichen Leben bieten. Deshalb mahnte Braunmiller mehr Rücksichtnahme an.

Verteilt wurden dafür Hinweiskarten, die Falschparkern hinter die Scheibe geklemmt werden können. Bierschneider erklärte: „Für die, die nicht an Behinderte gedacht haben.“ Die Karten sollten lustig sein, aber auch zum Nachdenken anregen.

Bundestag-Wahlkreisabgeordneter Alexander Radwan (CSU) kam „nicht nur gerne, sondern aus Überzeugung“, wie er betonte. Er zitierte den Ex-Behindertenbeauftragten des Landkreises, Anton Grafwallner. Der habe gesagt: „Behinderung macht einsam.“ Radwan erinnerte sich auch an seinen verstorbenen Vater, der zuletzt behindert war. „Wenn die Parkplätze belegt sind, war’s schwierig.“

Forderungen: Punkte, landkreisweite Berechtigungen und mehr Rücksicht

Grünen-Bezirksrätin Elisabeth Janner forderte von Radwan und Grünen-Abgeordnetem Karl Bär, der ebenfalls vor Ort war, dass auch Behinderte ab 50 Prozent, nicht erst ab 100, einen entsprechenden Ausweis erhalten. „Wenn es so weit ist, wären 22 Parkplätze aber eher knapp“, mahnte Janner.

Bär appellierte an Behinderte, präsent zu sein, damit die Notwendigkeit zur Rücksichtnahme sichtbar bleibe. Eben die beschrieb Dietl als wichtig. Sie fragte im Bezug auf Falschparker: „Muss man unbedingt einen Drive-in aus einem Edeka machen?“ Auch wünschte sie sich, dass kommunale Berechtigungsausweise landkreisweit gelten. Markus Ertl, Inklusionsbotschafter aus Lenggries, war neben Maria-Kristin Kistler (Landratsamt) aus dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen gekommen. Er forderte, auch Mutter-Kind-Parkplätze für Behinderte freizugeben.

Marianne Estner, VDK-Kreisvorsitzende, hofft auch auf Punkte als Strafe für Falschparker. Christian Redl von der Miesbacher Polizei konnte immerhin bestätigen: „Wenn wir gerufen werden, schleppen wir ab.“ Dann würden aus 55 Euro Bußgeld ein paar hundert. Estner begrüßte das. Sie hatte Falschparkern vorausgeschickt: „Das ist eine bodenlose Rücksichtslosigkeit.“ nap

