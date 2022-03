Behindertenavigator füllt sich mit Daten - Start spätestens Mai

Von: Christian Masengarb

Zufrieden: Gerhard Henrikus hat in seinem ersten Jahr als Landkreis-Behindertenbeauftragter die Rückkehr des Behindertenkompass unter neuem Namen vorbereitet. © Thomas Plettenberg

Der Behindertennavigator des Landkreises soll im April oder Mai wieder im Internet verfügbar sein - mit rund 120 teils oder vollständig barrierefreie Angeboten aus dem Landkreis.

Landkreis – Der Behindertennavigator des Landkreises soll im April oder Mai wieder im Internet verfügbar sein. Bis dahin sollen rund 120 teils oder vollständig barrierefreie Angebote aus dem Landkreis in die Seite eingetragen sein, damit Menschen mit Einschränkungen über diese Freizeit und Urlaub planen können, sagt Landkreis-Behindertenbeauftragter Gerhard Henrikus aus Bayrischzell. Die bisherigen Rückmeldungen stimmten ihn „zufrieden und optimistisch“.

Wie berichtet, hat Henrikus das von seinem Vorgänger Anton Grafwallner als „Behindertenkompass“ ins Leben gerufene Projekt seit seinem Amtsantritt Anfang vergangenen Jahres in die Internetseite des Landratsamts integrieren lassen, um technische und rechtliche Probleme einer eigenen Plattform zu vermeiden. Dabei wollte er auch den Datensatz erneuern. Die technische Umstellung ist laut Landratsamt inzwischen abgeschlossen. Nun gehe es darum, den Kompass mit genügend Angeboten zu füllen, um das Projekt ans Netz zu lassen.

Mit rund 120 Datensätzen entspreche der Umfang der Behindertennavigator-Kartei in etwa einem Viertel des alten Behindertenkompass’. Ist der Navigator einmal online, glaubt Henrikus, werde dies in einer zweiten Welle viele weitere Freizeit- und Tourismusangebote motivieren, ihre Daten auch einzutragen. Außerdem seien die rund 480 Datensätze der alten Plattform nicht alle aktuell gewesen, hatte Henrikus den Neustart der Kartei begründet, was den Unterschied zwischen alter und neuer Plattform ebenfalls verringert.

Künftig will Henrikus auch Datensätze von Tourismusunternehmen über barrierefreie Angebote in die Plattform einbauen. Mit dem Tourismus-Kommunalunternehmen ATS habe er bereits eine entsprechende Vereinbarung getroffen.