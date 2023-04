Behördenbriefe an Flüchtlinge verärgern Integrationsbeauftragten - Landrat reagiert

Von: Sebastian Grauvogl

Der Kriegsterror in der Heimat treibt nach wie vor Menschen aus der Ukraine in die Flucht. SymbolFoto: Stefan Puchner/dpa © Stefan Puchner/dpa

Per Brief hat das Landratsamt Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis informiert, dass sie die Sammelunterkünfte verlassen müssen. Die Folgen: Unruhe und Ärger bei den Helfern.

Landkreis – Ausführlich und intensiv hatten die Mitglieder des Sozialbeirats gestern Nachmittag über den Wohnraummangel im Landkreis diskutiert (Bericht folgt), als Landrat Olaf von Löwis (CSU) die letzte Wortmeldung aufrief: Kreisintegrationsbeauftragter Max Niedermeier. „Du hast das Schlusswort“, sagte Löwis augenzwinkernd. Doch Niedermeier brachte einen anderen Aspekt des Themas Wohnraum vor – der eine emotionale Debatte zur Folge hatte. Es ging um die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine.

Etliche der Schutzsuchenden hätten Briefe des Landratsamts erhalten, berichtete Niedermeier. Der Inhalt: die Nachricht, dass sie ihren Platz in der Sammelunterkunft demnächst räumen müssen. Die Folge: große Verunsicherung und Unruhe. Dies aber nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den ehrenamtlichen Helfern. „Sie wussten von nichts“, sagte er spürbar verärgert. „Und mit mir hat auch niemand gesprochen.“ Bei einigen Ehrenamtlichen sei der Frust so groß, dass sie ihr Engagement in den Helferkreisen beenden würden.

Die Reaktion des Landrats ließ erkennen, wie sehr ihn die Probleme mit der Flüchtlingsunterbringung in den vergangenen Wochen und Monaten belastet haben. Mit fast schon bebender Stimme wies er einmal mehr auf die schwierige Lage im Landkreis hin: Das Landratsamt sei gezwungen, alle zwei Wochen rund 50 neue Flüchtlinge unterzubringen. Viele Plätze in den Sammelunterkünften wie Turnhallen seien aber von Menschen besetzt, die wie anerkannte Asylbewerber bereits über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen würden. Für die weitere Unterbringung dieser sogenannten Fehlbeleger seien die Kommunen zuständig.

Auf nichts anderes hätten die Briefe hingewiesen, beteuerte der Landrat. „Wir setzen niemanden auf die Straße, aber uns pressiert’s.“ Weil die Betten bereits für den nicht enden wollenden Ansturm an Neuankömmlingen gebraucht würden. „Wenn wir hier nichts machen, müssen wir bald auch noch eine vierte Turnhalle belegen“, warnte Löwis.

Landrat beklagt Probleme bei Suche nach Unterkünften

Da der Behörde bewusst sei, dass es auf dem freien Markt kaum (bezahlbaren) Wohnraum im Landkreis gibt, habe man frühzeitig das Gespräch mit den Bürgermeistern gesucht. Parallel laufe die Suche nach weiteren Sammelunterkünften, doch das sei kompliziert. Ob Brandschutzvorgaben bei leer stehenden Altbauten, fehlende Erschließung für Traglufthallen auf der grünen Wiese, langwierige Vergabeverfahren für Containerunterkünfte oder Eigentümer, die es sich kurz vor Vertragsabschluss mit dem Landkreis doch noch anders überlegen würden: „Hier geht es nicht um Jux und Tollerei“, betonte Löwis und gab zu, dass einem da schon mal der Geduldsfaden reißen könne.

Brigitta Regauer (CSU) war die Erste, die sich den zwischenzeitlich hitzigen Dialog zwischen Löwis und Niedermeier zu unterbrechen traute. Sie fragte, ob man denn nicht auch die Kirchen stärker in die Pflicht nehmen könnte. Etliche Pfarrhäuser stünden angesichts des Priestermangels teilweise leer. Auch darauf habe man keinen Zugriff, erwiderte Löwis.

Helfern fehlt Wertschätzung

Dass Niedermeier mit seiner Einschätzung in Bezug auf den steigenden Frust bei den Ehrenamtlichen nicht allein ist, zeigten die Wortmeldungen von Caritas-Kreisgeschäftsführerin Petra Schubert und Bärbel Sokat, Behindertenbeauftragte aus Holzkirchen. Schubert mahnte: „Auch bei uns eskaliert es.“ Ein zeitnaher Gesprächstermin mit Vertretern des Landratsamts wäre angebracht. „Viele fühlen sich alleingelassen“, ergänzte Sokat. Die Wertschätzung fehle.

Löwis nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Helfern zu bedanken. „Bitte geben Sie das weiter“, bat er die Sitzungsteilnehmer. „Sie sind unsere Multiplikatoren.“ Auch auf Niedermeiers Kritik der fehlenden Kommunikation ging Löwis ein: „Wir sind freilich nicht perfekt, aber wir haben keine Alternative oder Verschnaufpause“, warb er um Verständnis für die Behörde. Letztere bräuchte es aber, um ein mögliches Kippen der Stimmung den Flüchtlingen gegenüber zu vermeiden. Zumal in der aktuellen Notlage die Integration zwangsläufig hintangestellt werden müsse: „Momentan geht es leider nur darum, den Menschen Bett und Klo zu organisieren.“

