Miesbach rechnet mit mehr Einnahmen als erwartet

Grünen-Landrat Rzehak schreibt Ilse Aigner bösen Brief: „Üble Diffamierungs-Kampagne“

Ilse Aigner griff in einer Live-Sendung im BR Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) indirekt an. Nun hat er einen Brief an die CSU-Abgeordnete und Noch-Staatsministerin …