Kanzlerin mahnt Senkung von Inzidenz an

Inzidenz, Impfungen, Schulöffnungen ‒ die Themenpalette war breit beim Gedankenaustausch der Kanzlerin mit den Landräten. Was hat Olaf von Löwis aus der Runde mitgenommen?

Miesbach – Erst die bayerischen Landräte, später US-Präsident Joe Biden: Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war es der Freitag der Live-Schalten. Während es am frühen Abend um die weltweite Sicherheitslage ging, gehörte der Vormittag ganz der Pandemiebekämpfung im eigenen Land. Zwei Stunden hatte die Kanzlerin für die Kommunalpolitiker eingeplant, letztlich wurden es zweieinhalb. „Jeder durfte ausreden, es wurde niemand abgewürgt“, sagte Landrat Olaf von Löwis (CSU), der sich neben rund 90 weiteren Landräten und Oberbürgermeistern eingewählt hatte. Das freilich hatte seinen Preis: Er selbst kam nicht mehr an die Reihe, konnte seine Fragen aber zumindest im Chat loswerden.

Tourismus bei Lockerungen „nicht in der allerersten Reihe“

Dem Landrat ging es unter anderem um die Perspektiven für Gastronomie und Hotellerie. Einmal mehr wurde deutlich, dass der Tourismus nicht in allererster Reihe steht, wenn es um Öffnungen geht. Aber: „Die Bundesregierung nimmt die Sorgen sehr ernst“, berichtete Löwis. „Ich habe das Gefühl, dass das Thema angekommen ist.“ Klar sei, dass es keine Insellösungen geben werde, auch nicht beim Einzelhandel. Zu groß sei die Gefahr eines „Gastro- und Einzelhandelstourismus“.

Landkreis tritt bei Infektionszahlen auf der Stelle

In der Konferenz verteidigte die Kanzlerin den neuen Grenzwert für Lockerungen, also eine 7-Tage-Inzidenz von 35. Und sie merkte durchaus kritisch an, dass viele Landkreise bei den Infektionszahlen auf der Stelle treten. „Ich habe mich da schon angesprochen gefühlt“, gestand Löwis. Im Landkreis bewege man sich seit Längerem um die 50 – mal mehr, mal weniger. „Irgendwas müssen wir unternehmen, wir werden uns darüber am Montag im Krisenstab noch mal unterhalten“, kündigte der Landrat an. Er vermute unvernünftiges Verhalten im privaten Bereich als eine der Ursachen. Möglicherweise seien Infizierte bei der amtlichen Nachverfolgung von Kontakten auch nicht ehrlich. „Wir haben uns außerdem gefragt, ob die Nähe zu Tirol eine Rolle spielt“, so Löwis. „Das ist natürlich nicht auszuschließen, statistisch aber nicht nachweisbar.“ Hoffnungen setzt er auch ein wenig auf die bundesweit eingesetzte Software SORMAS zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen und Infektionsketten. Das Programm, das in der Runde noch mal explizit vorgestellt wurde, soll den Austausch unter den Gesundheitsämtern verbessern.

Keine Wahl beim Impfstoff ‒ oder man wandert in der Warteschlange nach hinten

Und dann ist da natürlich das Impfen. Man werde gemeinsam alles unternehmen, um die Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff von Astrazeneca abzubauen. „Bevor man gar nicht impft, ist Astrazeneca der bessere Weg“, betonte der Landrat. Die Kanzlerin unterstrich in der Runde, dass es auch künftig keine freie Wahl bei den Impfstoffen geben wird. Wer jetzt eine Impfung mit Astrazeneca angeboten bekommt und sie ablehnt, wandert in der Warteschlange ganz nach hinten. Löwis: „Und das kann unter Umständen Frühjahr 2022 bedeuten.“

Maskenpflicht in Grundschulen wird bleiben

Allgemeiner Wunsch der Landräte und Oberbürgermeister war es, Lehrer beim Impfen vorzuziehen. Auch vor dem Hintergrund der Schulöffnungen am kommenden Montag. Wie berichtet, starten dann wieder viele Klassen in den Präsenzunterricht. An Löwis’ Haltung, dass es auch im Unterricht an den Grundschulen bei der Maskenpflicht für Kinder bleiben muss, hat sich nichts geändert. Er werde daran festhalten, auch wenn zu erwarten sei, dass es vereinzelt wieder zu Protesten von Eltern kommen wird.

Alles in allem zog der Landrat nach der Live-Schalte eine positive Bilanz. „Ich hatte anfangs eher die Erwartung, dass wir die Ansage bekommen, weiter durchzuhalten. Dieses Gefühl hatte ich schon während und auch nach der Konferenz nicht mehr“, sagte er. „Wir wurden mit unseren Anliegen ernst genommen.“

