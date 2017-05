Miesbacherin (55) verunglückt tödlich auf Motorrad

Die 55-Jährige überholte am Dienstag als zweite einen Lastwagen im österreichischen Vorarlberg - und prallte frontal auf ein Auto. Sie starb noch am Unfallort.

Miesbach/Bersbuch- Ein tragischer Unfall hat sich an diesem Dienstag in Österreich ereignet. Eine Motorradfahrerin aus Miesbach ist in Vorarlberg ums Leben gekommen. Die 55-Jährige wollte als zweite einer dreiköpfigen Motorradgruppe in Andelsbuch im Bregenzerwald einen Lastwagen überholen und fuhr frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Sie starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle.

Der Unfall passierte laut Polizei um 12.00 Uhr in Bersbuch auf der L200 in Richtung Reuthe. Bei Kilometer 23,7 (Höhe eines Bauhofs) überholte die Gruppe Motorradfahrer den besagten Lkw. So geschah der Unfall. Der Fahrer des Pkw (44) ist nach Polizeiangaben wahrscheinlich unverletzt. Die Polizei ermittelt noch den genauen Unfallhergang. Klar ist, dass der Aufprall bei einer hohen Geschwindigkeit passiert sein muss. Pkw - und das Motorrad sowieso - sind schwer beschädigt.

