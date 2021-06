82-Jährigem Geldbörse aus Jackentasche gestohlen

Beim Einkaufen in einem Miesbacher Supermarkt

Ein 82-jähriger Schlierseer ist beim Einkaufen in Miesbach Opfer eines Taschendiebs geworden. 130 Euro und mehrere Dokumente sind weg.

Miesbach ‒ Im Polizeibericht heißt es: Am Mittwoch gegen 10 Uhr befand sich ein 82-jähriger Schlierseer im Rewe in Miesbach beim Einkaufen. Als der Rentner seinen Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, musste er feststellen, dass sich seine Geldbörse samt 130 Euro Bargeld und mehreren Dokumenten nicht mehr in seiner Jackentasche befindet. Ein bislang unbekannter Täter muss in einem günstigen Moment den Geldbeutel aus der Jackentasche entwendet haben. Erst neulich ist in Miesbach eine Seniorin beim Einkaufen bestohlen worden.

Die Polizeiinspektion Miesbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich telefonisch unter 08025/2990 zu melden.

