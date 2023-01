Beim Neujahrsempfang: Bürgermeister ehrt Größen von THW und TEV Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Besonderer Moment: Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (2.v.l.) und Kulturreferentin Verena Assum (l.) zeichnen (ab 3.v.l.) Siegfried Faltlhauser (Ortsbeauftragter THW Miesbach) und Dieter Taffel (früherer Vorsitzender TEV Miesbach) aus. © TP

Mit weißen Porzellanlöwen sowie einer Urkunde hat Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller beim Neujahrsempfang verdiente Bürger geehrt. Die Freude war groß - auf allen Seiten.

Miesbach – Aufmerksame Gäste des ersten Miesbacher Neujahrsempfangs seit 2020 hatten sie schon zu Beginn des Festakts im Waitzinger Keller erspäht: Drei weiße Porzellanlöwen mit Miesbacher Stadtwappen warteten auf einem Tisch hinter dem Rednerpult. Wer sich die Auszeichnung für besonders verdiente Bürger künftig ins Regal stellen darf, verriet Bürgermeister Gerhard Braunmiller nach seiner Ansprache (wir berichteten).

Dieter Taffel war 16 Jahre lang Vorsitzender des TEV Miesbach

Zunächst bat der Rathauschef Dieter Taffel auf die Bühne. 16 Jahre lang habe er als Vorsitzender größten Einsatz für den TEV Miesbach gezeigt, sagte Braunmiller in seiner Laudatio auf Taffel, der im Mai 2022 von Stefan Moser beerbet wurde und jetzt das Amt des Kassiers innehat. Mit seiner „Leidenschaft für den Eissport“, seinem „diplomatischen Geschick“ und stets „offenem Ohr“ habe er stets dafür gesorgt, dass der TEV ein verlässlicher Partner für die Stadt, die Sponsoren und auch für die Zuschauer sei. Satte 1,5 Millionen Euro habe der Verein in Taffels Amtszeit in die Stadionsanierung investiert – bei immer „geordneten Finanzen“.

Taffel bedankte sich „für das Tier“ (den Löwen) und erklärte, dass es im Verein immer ein „Geben und Nehmen“ sei. Der Stadionname „Mia helfen zam“ sei letztlich auch das Motto des Vereins. Der werde übrigens immer „der TEV“ bleiben, versicherte Taffel und spielte damit auf Wortschöpfungen der Konkurrenten wie „Eislöwen“, „Ice Dogs“ oder „Star Bulls“ an.

Siegfried Faltlhauser seit 40 Jahren beim THW engagiert

Deutlich mehr Ehrenämter hatte Braunmiller dann beim zweiten Geehrten aufzuzählen: Siegfried Faltlhauser. Dieser engagiere sich seit 40 Jahren beim THW Miesbach, seit 1996 durchgehend als Ortsbeauftragter. Dabei habe er mit seiner Truppe etliche schwierige und teils auch gefährliche Einsätze erfolgreich gemeistert, sagte der Bürgermeister in seiner Laudatio. Zudem bringe sich Faltlhauser auch mit dem Förderkreis Miesbach ins gesellschaftliche Leben in der Kreisstadt ein, ganz aktuell etwa im geplanten Umbau des Spielplatzes am Nordgraben in einen Abenteuer-Inklusionsspielplatz.

Faltlhauser, der Anfang Februar aus seinem Amt ausscheiden wird, dankte seiner ebenfalls im THW engagierten Familie und hielt ein flammendes Plädoyer fürs Ehrenamt. „Engagiert euch“, rief er den Gästen zu. „Ihr werdet sehen: Man bekommt mehr zurück als man gibt.“

Den dritten Porzellanlöwen musste der Bürgermeister wieder mit ins Rathaus nehmen. Da Zimmerermeister Josef Paukner aus gesundheitlichen Gründen nicht am Empfang teilnehmen konnte, werde er ihm die Auszeichnung später verleihen, kündigte Braunmiller an. Die Verdienste des Zimmerermeisters zählte er dennoch gern auf: So habe sich Paukner zwei Amtsperioden im Stadtrat und obendrein als Sportreferent eingebracht und sei zudem als Feldgeschworener sowie bei den Keglern, den Fußballern des ASV/SV Miesbach und den Gebirgsschützen engagiert. Obendrein habe er seine Arbeitsleistung vielen Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt und auch unentgeltlich die Dächer zahlreicher Kapellen saniert.

sg