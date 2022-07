Als Nachfolger von Max Kalup: Benedikt Waizmann übernimmt Stadtmarketing in Miesbach

Von: Dieter Dorby

Im neuen Job angekommen: Benedikt Waizmann verantwortet seit Mai Miesbachs Stadtmarketing. © sts

Eine wichtige Personalie im Miesbacher Rathaus ist geklärt: Benedikt Waizmann tritt im Ressort Stadtmarketing die Nachfolge von Max Kalup an. Der 35-Jährige ist Bürgermeister Gerhard Braunmiller direkt unterstellt und soll – vereinfacht gesagt – aktiv mithelfen, die Stadt zu beleben und bekannter zu machen.

„Schön langsam bin ich in der Aufgabe drin“, sagt der Miesbacher, der seinen Dienst bereits zum 1. Mai angetreten hat. „Ich weiß zumindest, wen ich fragen muss, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß.“ Denn einige Aufgaben habe er zugegebenermaßen noch nie gemacht.

In seinem bisherigen Berufsleben hat er bereits eine breite Erfahrung gesammelt. Nach dem Abschluss der Realschule absolvierte Waizmann eine Banklehre bei der Kreissparkasse Tegernsee-Miesbach, drückte danach wieder die Schulbank und hängte das Fachabitur an. Dann studierte er in München Betriebswirtschaftslehre. Als Werkstudent schnupperte er bei Lidl rein und arbeitete in der Kommunikationsabteilung der CSU-Landesleitung in München. Dort war der ehemalige Schatzmeister der Jungen Union von 2016 bis Ende 2020 als Social-Media-Referent aktiv.

Eine Aufgabe, die Waizmann fünf Jahre lang ausübte, die jedoch einen deutlichen Nachteil hatte: den Weg zur Arbeit im Berufsverkehr. Deshalb übernahm der Miesbacher eine Vertretungsstelle bei der Tegernseer Tal Tourismus GmbH als Social-Media- und Content-Manager und nutzte nun die Gelegenheit, seinen beruflichen Mittelpunkt in seine Heimatstadt zu verlegen.

Diese Konstellation bedeutet für ihn einen besonderen Antrieb: „Ich bin in Miesbach verwurzelt, und es ist der größte Anreiz, für meine Heimatstadt zu arbeiten.“ Bei den Geschäftsleuten habe er sich bereits vorgestellt, und mit dem Langen Einkaufssamstag, der am 9. Juli von einem Kinderflohmarkt und der Radl-Kultour flankiert wird, hat er bereits sein erstes Projekt auf die Beine gestellt.

Viele Aufgaben

Die Kernaufgaben sind jedoch das Bespielen der Innenstadt mit dem Kulinarischen Abend, der heuer am 10. August stattfindet, sowie dem 1000 Lichterglanz, der zum Adventsauftakt für 26. November vorgesehen ist. Hinzu kommt die Pflege der Beziehungen zur französischen Partnerstadt Marseillan, die nach dem Unterschreiben der Verträge coronabedingt mehr oder weniger auf Eis liegen. „Vielleicht“, so sagt Waizmann, „schaffen wir 2023 bereits einen Austausch.“ Auch die Digitalisierung gehört zu seinem Bereich, in dem er seine Erfahrungen im Social Media Bereich einbringt.

Bürgermeister Braunmiller ist vom neuen Mann im Stadtmarketing jedenfalls überzeugt. „Er wird mit seiner Art und seinem Interesse diesen Job gut ausfüllen“, sagt der Rathauschef. Im Personalausschuss des Stadtrats habe es breite Zustimmung gegeben. „Es ist nach wie vor eine wichtige Stelle, die zentrale Bedeutung hat.“ Dies zeigt sich auch beim Büro. Anders als Kalup, der als vormaliger stellvertretender Leiter des Kulturbetriebs sein Büro weiterhin im Waitzinger Keller hatte, sitzt Waizmann von Anfang an im Rathaus – auf selber Ebene wie der Bürgermeister. Auch das sei wichtig, sagt Braunmiller: „So bleiben die Wege kurz.“

ddy