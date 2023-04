Beratungsstellen und mehr: Neues Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Miesbach gegründet

Von: Sebastian Grauvogl

Engagiertes Team: die Initiatoren des Netzwerks Ehrenamt (v.l.) Erwin Sergel, Petra Winklmair , Frank Strathmann, Johanna Huber und Martin Reents. © PRIVAT

Ob Rentner, Berufstätige oder Studierende: Ehrenamtliches Engagement kann jede Lebensphase bereichern. Um Interessenten ein Einsatzgebiet zu vermitteln, gibt es jetzt ein neues Netzwerk.

Landkreis – Ein gerade im Ruhestand angekommener Finanzexperte, der mit seinem Leben noch etwas anderes anfangen möchte als mit Zahlen zu jonglieren – am liebsten irgendwas Soziales. Eine Studentin, die gern auf freiwilliger Basis anpacken will – aber maximal für ein halbes Jahr, weil sie danach ins Ausland geht. Der Vorstand eines Traditionsvereins, der dringend Nachwuchs sucht –aber nicht weiß, wie er an die Leute kommen soll. Menschen wie diese sind es, für die das neue „Netzwerk Ehrenamt“ (NEA) der Bürgerstiftung Holzkirchen und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Miesbach ein Ansprechpartner sein will. Beraten, um ein für alle Beteiligten sinnstiftendes Engagement zu ermöglichen: Das ist das Ziel des landkreisweiten Projekts, das die Initiatoren von Bürgerstiftung und evangelischer Kirchengemeinde nun an den Start gebracht haben.

Kurz vor Weihachten sei der Zuwendungsbescheid eingegangen, teilt das Netzwerk mit. Bis zu drei Jahre lang finanziert das Bayerische Familien-, Arbeits- und Sozialministerium jeweils zehn Wochenstunden für die beiden Projektmanagerinnen Petra Winklmair und Johanna Huber. Erstere hat ihr Büro in den Räumen der Bürgerstiftung am Holzkirchner Marktplatz, letztere im runderneuerten evangelischen Gemeindehaus in Miesbach. Bereits im zweiten Halbjahr sollen weitere „NEA-Knoten“ im Landkreis entstehen, um das Netzwerk bestmöglich an die Vereine sowie alle anderen am Ehrenamt interessierte Bürger anzubinden. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (lagfa) Bayern begleitet das NEA Miesbach auf diesem Weg.

Holzkirchner Freiwilligenagentur als Wegbereiter

Entstanden ist die Idee durch die Kontakte des Bürgerstiftungsvorsitzenden Frank Strathmann. Dieser erfuhr über seine Mitarbeit im Landesnetzwerk von den über weite Teile des Freistaats verteilten Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements (KoBE). Motiviert durch die positiven Erfahrungen der Holzkirchner Freiwilligenagentur (HELP) als Projekt der Bürgerstiftung habe man sich dann entschieden, ein solches Zentrum auch im Landkreis Miesbach aufzubauen. Bindeglied zur evangelischen Kirchengemeinde sei Martin Reents gewesen: „Wir kennen uns unter anderem über das von der evangelischen Landeskirche mitgeförderte Lerncafé“, erzählt Strathmann.

„Bürgerschaftliches Engagement stärkt unsere Region und ist ein unverzichtbarer Baustein für unsere Demokratie“, sind die beiden Projektmanagerinnen überzeugt. Dass es gerade jetzt gezielt gefördert werden muss, erklärt Strathmann unter anderem mit der Corona-Zeit, in der die Freiwilligenarbeit um 30 bis 40 Prozent eingebrochen sei. Erschwerend hinzu komme, dass in vielen Vereinen langjährige Aktivposten altersbedingt ausscheiden würden.

„Mitmachpyramide“ von unten verstärken

Um die „Mitmachpyramide“ (Strathmann) von unten wieder zu verstärken, setzt das NEA nicht nur auf Beratung in Einzelgesprächen, sondern auch auf Veranstaltungen. Am 8. Juli soll ein Vereinstag den Teilnehmern in verschiedenen Modulen Wissenswertes über die tägliche Arbeit in den einschlägigen Ämtern wie beispielsweise Schrift- und Kassenführung liefern.

Generell sei NEA aber nicht auf Vereine oder gemeinnützige Organisationen beschränkt, heißt es in der Pressemitteilung. Auch Kommunen und Unternehmen seien wichtige Ansprechpartner für ehrenamtliches Engagement Laut Winklmaier ist das „Corporate Volunteering“ mittlerweile ein wichtiger Faktor bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung. Auch hierfür werde das NEA-Team neue Ideen und Formate entwickeln. Um das Netzwerk auch nach dem Auslaufen der Förderung finanziert zu bekommen, sind die Initiatoren auch auf der Suche nach weiteren Partnern.

All das solle keine Konkurrenz zu den ebenfalls auf ehrenamtliche Helfer angewiesenen Träger wie beispielsweise das Rote Kreuz sein, betont Strathmann. Im Gegenteil: Man könne diesen Stellen sogar neue Leute vermitteln. Und noch etwas ist den Initiatoren wichtig: die Förderung einer „Anerkennungskultur“ fürs Ehrenamt. Auch wenn freiwilliges Engagement schon für sich Zufriedenheit und Freude stiften könne, dürfe die Gesellschaft den „Wert der unentgeltlichen Arbeit“ nicht übersehen oder als selbstverständlich erachten, findet Huber: „Da wünschen wir uns mehr Wertschätzung.“

Interessenten

am neuen Netzwerk Ehrenamt können per E-Mail an info@nea-mb.de Kontakt aufnehmen.

