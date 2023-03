Bereit für die nächste Sammlung: Erdbeben-Hilfe aus Miesbach läuft wieder an

Von: Sebastian Grauvogl

Will weiter anpacken: Volkan Avci, hier bei der ersten Hilfsaktion für die Türkei. © TP

Volkan Avci will es noch mal wissen. Zusammen mit dem neu gegründeten Verein „Miesbach hilft“ will der Unternehmer einen weiteren Erdbeben-Hilfstransport in die Türkei organisieren.

Miesbach – Allein in den Bergen Mallorcas war Volkan Avci Ende vergangener Woche unterwegs. Den Kopf freibekommen, Luft holen und Kraft tanken: Deshalb hat sich der Miesbacher Unternehmer die kleine Auszeit genommen. Schon ab dem heutigen Montag gibt er wieder Vollgas. Mit dem erst kürzlich gegründeten Verein „Miesbach hilft“ im Rücken bereiten er und seine Mitstreiter einen neuen Konvoi mit Hilfsgütern für die Erdbebengebiete in der Türkei vor. „Ja, wir fahren wieder runter“, teilt Avci voller Vorfreude mit.

Wie berichtet, war die erste Aktion trotz ihrer spontanen Organisation ein großer Erfolg. Mit zehn Lkw und Transportern war das Team an Helfern vom Miesbacher Gewerbegebiet in die Krisenregion gefahren und hatte dort ihre wertvolle Fracht an die teils obdachlos gewordenen Bewohner rund um die Großstadt Gaziantep verteilt. Zurück in der Heimat entschied sich Avci mit seiner Frau Güli und weiteren Initiatoren, einen Hilfsverein auf die Beine zu stellen, um Geldspenden quittieren zu können. Und eigentlich wollten sie damit vor Ort Waren einkaufen, um die zeitlich und finanziell aufwendige Fahrt über 3000 Kilometer nicht mehr auf sich nehmen zu müssen. Doch jetzt ist wieder alles anders. „Es gibt einfach noch so viel zu tun“, erklärt Avci.

Und so beschloss er mit seiner Frau, den ohnehin in den Osterferien geplanten Urlaub in der türkischen Heimat mit einem weiteren Hilfseinsatz zu verbinden. Die Sammlung startet bereits am heutigen Montagabend Am Windfeld 39 im Gewerbegebiet Nord in Miesbach. Ab sofort nimmt Avci dann jeden Werktag zwischen 17 und 18 Uhr Waren entgegen. Die klare Terminierung soll helfen, ein zeitweises Chaos auf seinem Firmengelände wie bei der ersten Annahme zu vermeiden. „Bis dahin sind meine Kunden weg.“

Nur noch neue Ware wird angenommen

Noch etwas ist anders als beim ersten Mal: Avci will nur noch neue Produkte mitnehmen. Das verhindere das aufwendige Aussortieren nicht mehr verwendbarer Artikel. „Letztes Mal haben wir drei Container mit Müll entsorgt“, erklärt der Organisator. Gesucht werden aber weiterhin Hygieneartikel, Kleidung und andere Dinge des täglichen Gebrauchs. Zelte hingegen würden nicht mehr gebraucht, hier hätten die örtlichen Hilfsorganisationen sowie die Regierung mittlerweile für eine entsprechende Ausstattung gesorgt. Auch Wohncontainer würden vermehrt aufgestellt.

Beim Transport will Avci dank der bereits zahlreich eingegangenen Spenden für Miesbach hilft auf professionelle Unterstützung setzen. Er plant, drei bis vier Lkw samt Fahrer zu Kosten von jeweils gut 3000 Euro zu buchen. Er selbst und weitere Helfer würden sich dann mit eigenen Kleintransportern anhängen. Während die Lkw nach dem Entladen in einem in der Nähe vom Einsatzzentrum Kahramanmaras organisierten Lager wieder die Rückreise antreten würden, wollen Avci, seine Familie und die anderen Mitstreiter die kompletten Ferien vor Ort bleiben, um alle Güter an die Bedürftigen zu verteilen.

Schlafen wird die Familie übrigens in einem Wohnmobil. Nicht nur, damit die Kinder trotz aller Dramatik um sie herum ein bisschen in Ferienstimmung kommen, sondern weil Avci nicht ruhigen Gewissens ein Hotel buchen würde. „Es gibt immer wieder Nachbeben.“

Geldspenden

nimmt der neue Verein Miesbach hilft unter folgender Bankverbindung entgegen: IBAN: DE 8270 1695 9800 0115 4834, Raiffeisenbank im Oberland.

