Bereit für die Verlängerung: So sieht die Zukunft der Leader-Projekte im Landkreis aus

Heuer endet die sechsjährige Förderperiode des Leader-Programms der EU. Wie es danach mit den Projekten im Landkreis weitergeht, erklärt LAG-Manager Simon Kortus.

Landkreis – Ein Leader-Projekt ist der Haushamer Förderturm (noch) nicht. Auf der Titelseite des neuen Handbuchs zum Förderprogramm im Landkreis Miesbach taucht das markante Wahrzeichen trotzdem auf: Die Grafiker haben ihn in den Buchstaben „L“ integriert. Nur eine kreative Spielerei oder gar ein versteckter Hinweis auf eine baldige Zusammenarbeit?

Noch ist nichts geplant, sagt Leader-Manager Simon Kortus im Pressegespräch zum Finale der ersten Förderperiode. Aber auch so haben die durch die EU bezuschussten Projekte in den vergangenen sechs Jahren ihre Spuren im Bereich der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kreisentwicklung Miesbacher Land hinterlassen. 30 Maßnahmen mit einem Gesamtfördervolumen von 1,6 Millionen Euro wurden beziehungsweise werden im Landkreis Miesbach umgesetzt. Die Investitionen, die durch die Projekte ausgelöst wurden, betragen sogar stolze 7,1 Millionen Euro. Darin enthalten sind nicht nur die bei Leader zwingend notwendigen Eigenanteile der Initiatoren, sondern auch die Beiträge von externen Sponsoren oder anderen Unterstützern.

Neuer Fördertopf für Leader steht bereit

„Leader wird mittlerweile als qualitativ hochwertiges Zertifikat für nachhaltige Projekte wahrgenommen“, sagt LAG-Vorsitzender Michael Pelzer. Heißt: Wer mal solche Fördermittel erhalten hat, dem öffnen sich auch viele weitere Türen. Vorerst bleibt aber auch die Tür des Leader-Programms selbst weiter offen. Trotz des bevorstehenden Endes des Förderzeitraums 2014 bis 2020 wird es keinen harten Schnitt geben, versichert Kortus. Weil die LAG nur mehr 55 000 Euro an Mitteln übrig hat, erhält sie für das Übergangsjahr 2021 eine Aufstockung in Höhe von 194 000 Euro für weitere Projekte. Wenn die immer noch nicht reicht, könne man noch in einen bayernweiten Topf greifen. „Und der ist nicht mal gedeckelt“, sagt Pelzer.

Wie es ab 2022 weitergeht, steht noch nicht fest. „Das hängt von den Haushaltsberatungen der Europäischen Union ab“, erklärt Kortus. Die seien in Zeiten von Corona, Brexit und Co. von reichlich Unsicherheiten geprägt. Dass es generell mit einer neuen Leader-Förderperiode von 2022 bis 2028 weitergeht, davon sind Kortus und Pelzer überzeugt. Nur die genauen Richtlinien müsse man abwarten. Eventuell würden die bestehenden Kriterien auch ein zweites Mal für ein Jahr verlängert.

Neue Leader-Projekte sind willkommen

Die Botschaft der Leader-Experten ist klar: Jedes neue Projekt ist willkommen. Und die Nachfrage ist – trotz oder vielleicht sogar gerade wegen Corona – ungebrochen hoch. „Wir haben einen ganzen Schub an neuen Ideen bekommen“, sagt Kortus. Als Renner hätten sich zuletzt auch die Kleinprojekte erwiesen. 21 Vorhaben habe man mit einem Gesamtvolumen von 22 222 Euro schnell und unbürokratisch unterstützt.

Dass Leader nach anfänglicher Skepsis (2008 wurde der Beitritt des Landkreises laut Pelzer noch abgelehnt) zu einer solchen Erfolgsgeschichte geworden ist, führt der LAG-Vorsitzende vor allem auf die professionelle Betreuung durch Kortus und seine Vorgängerin Stephanie Stiller zurück. Auch die Ansiedlung der Stelle bei der Standortmarketinggesellschaft (SMG) habe sich als großer Pluspunkt im Vergleich zu anderen Lokalen Aktionsgruppen erwiesen.

Der LAG-Manager bedankt sich seinerseits für das Engagement der Projektinitiatoren in den Rathäusern oder Vereinen im Landkreis. Sinn von Leader sei es, nicht nur Förderanträge abzustempeln und Gelder zu verteilen, sondern Menschen mit guten Ideen zusammenzubringen, ihnen möglichst viel Bürokratie abzunehmen und somit nachhaltige Werte für die Gesellschaft zu erzeugen. Voraussetzung dafür sei die Einbindung der Bürger. Ganz bewusst habe man sich 2014 dazu entschieden, den Leader-Ausschuss mit 50 Personen und damit deutlich stärker als in anderen Regionen zu besetzen.

Handbuch soll Kommunalpolitiker über Leader informieren

Um auch die im März neu gewählten Gemeinde- und Stadträte sowie Bürgermeister in die Leader-Gemeinschaft zu integrieren, hat Kortus ein eigenes Handbuch für die LAG Miesbacher Land herausgegeben. Auf 15 Seiten können sich die Kommunalpolitiker über allgemeine Förderrichtlinien informieren und erhalten einen möglichen Zeitplan von der Projektidee bis zur Abrechnung. Die bisherige Erfolgsgeschichte bleibt natürlich auch nicht unerwähnt.

Geht es nach Pelzer, würde sich das Konzept des Umbaus des Haushamer Förderturms in einen Mix aus Museum, Café und Kulturzentrum übrigens sehr gut für ein neues Kapitel eignen. „Das wäre im wahrsten Sinn des Wortes ein Leuchtturmprojekt.“

