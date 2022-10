Bericht der Klimaschutzmanagerinnen im Landkreis Miesbach: „Wir müssen Gas geben“

Sebastian Grauvogl

Bauboom auf den Dächern: Derzeit können sich die Fachfirmen kaum vor lauter Aufträgen für die Montage von Photovoltaik-Anlagen retten (Symbolfoto). © HANS-HELMUT HEROLD

Bis 2035 soll der Landkreis Miesbach unabhängig von fossilen Energieträgern sein. Das Ziel ist noch erreichbar, sagen die beiden Klimaschutzmanagerinnen. Aber die Zeit drängt.

Landkreis – Die große Zwischenbilanz soll erst Ende des Jahres vorliegen. Die Kernbotschaft jedoch steht bereits fest, wie die beiden Klimaschutzmanagerinnen des Landkreises, Antonia Rüede-Passul und Veronika Halmbacher, nun im Umweltausschuss berichteten. Der Landkreis könne das Ziel der Autarkie von fossilen Energieträgern bis 2035 erreichen, „aber dafür müssen wir echt Gas geben“.

Die Grafik, die die beiden Expertinnen auf Basis des Klimaschutzkonzepts 2011 und der INOLA-Potenzialstudie aus dem Jahr 2019 präsentierten, sah eher ernüchternd aus. Würde man den als Ziel ausgegebenen Trend aus Einsparung und Ersatz durch erneuerbare Energien von 2010 bis 2035 linear fortschreiben, hätte der Landkreis 2020 40 Prozent Energieunabhängigkeit erreichen müssen. Tatsächlich waren es 36,4 Prozent. Anlass zur Hoffnung gibt es trotzdem, versicherten die Klimaschutzmanagerinnen. „Das naturräumliche Potenzial ist vorhanden.“ Beim Heben sollen unter anderem das Energieeffizienznetzwerk sowie das neue Kommunale Energiemanagement den Landkreis sowie die Gemeinden unterstützen. Auf besonders großes Interesse im Umweltausschuss stieß derweil das Standortkonzept für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (siehe Kasten).

CO2-Bilanz auf den Haushalt genau

Wo die größten Herausforderungen liegen, soll die kurz vor Vollendung stehende Energie- und CO2-Bilanz zeigen, kündigten Rüede-Passul und Halmbacher an. Dabei würden alle am Zähler in den Haushalten anfallenden Verbräuche erfasst und zugeordnet. Dies sei zwar nicht mit einem CO2-Fußabdruck eines jeden Bürgers zu vergleichen, da beispielsweise konsumierte Produkte oder Urlaubsreisen nicht abgebildet werden. Dennoch könne man eine generelle Entwicklung darstellen und daraus interessante Schlussfolgerungen ziehen.

Als Beispiel nannten die Klimaschutzmanagerin den Vergleich der Daten zwischen 2016 und 2019. In diesem Zeitraum habe sich etwa der Gesamtenergieverbrauch im Landkreis von 3107 auf 3133 Gigawattstunden pro Jahr erhöht, gleichzeitig seien die Treibhausgasemissionen von 1,02 Millionen auf 959 000 Tonnen gesunken. Beim Blick auf die Pro-Kopf-Werte zeigt sich, dass der gestiegene Energiebedarf aus dem Bevölkerungswachstum von 98 800 auf 100 000 Einwohner entstanden ist. So ist der Pro-Kopf-Verbrauch von 7450 auf 7200 Kilowattstunden pro Jahr gesunken, die CO2-Emissionen von 10,3 auf 9,6 Tonnen. Der Bundesdurchschnitt liege noch bei 11 Tonnen, erklärten die Expertinnen. „Das Klimaziel aber bei einer Tonne.“ Immerhin seien die Anteile erneuerbarer Energien im Landkreis beim Strom von 15 auf 19 Prozent und bei der Wärme von 13,6 auf 16 Prozent in den besagten drei Jahren gewachsen. Die Erfolge vom Ausbau der Photovoltaik oder Großprojekten wie der ans Netz gegangenen Geothermie in Holzkirchen seien also durchaus messbar.

Neue Stelle für Klimaschutzkoordination

Noch mehr Fahrt aufnehmen soll diese Entwicklung dank einer neuen Stelle zur Klimaschutzkoordination, die für teilnehmende Gemeinden im Landkreis einen individuellen Fahrplan mit Maßnahmen, Meilensteinen und Zeitplan entwickeln und auch bei der Durchführung und Finanzierung beratend zur Seite stehen soll. 70 Prozent Förderung stünden für die Schaffung der Koordinatorenstelle in Aussicht, erklärten die Klimaschutzmanagerinnen, die Projektlaufzeit betrage vier Jahre.

Die Ausschussmitglieder nahmen die Ausführungen nicht unkommentiert zur Kenntnis. Als „nicht prickelnd“ beurteilte etwa Paul Fertl (SPD) die aktuelle Situation. „Wir sind meilenweit von unseren Zielen entfernt.“ Vor allem der hohe Anteil des Verkehrs von mehr als 50 Prozent bei Verbrauch und CO2 erschüttere ihn. Kurzfristige Verbesserungen seien kaum möglich. Landrat Olaf von Löwis (CSU) verwies, dass vieles in Sachen ÖPNV auf dem Weg sei. Am meisten aber könnte jeder Bürger selbst bewirken. Wie bei Corona stehe auch hier die Eigenverantwortung im Fokus. „Am schnellsten geht es, wenn sich jeder an der eigenen Nase packt.“

Verunsicherung über Photovoltaik auf Freiflächen

Vier oder fünf Grad mehr bis 2100: Dieses von den Klimaschutzmanagerinnen des Landkreises geschilderte Negativszenario der Erderwärmung schockierte die Teilnehmer der jüngsten Umweltausschusssitzung. „Da wächst kein Baum mehr bei uns“, sagte etwa der Holzkirchner Forstexperte Robert Wiechmann (Grüne). Umso mehr interessiere ihn das geplante Standortkonzept für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Denn gerade hier gebe es derzeit reichlich Verunsicherung. Bei den Landwirten, aber auch den Kommunen. Angeblich sei es leichter geworden, Freiflächenanlagen genehmigt zu bekommen. Parallel würden Grundbesitzer aktuell mit Anfragen von potenziellen Betreibern überhäuft.



Klimaschutzmanagerin Antonia Rüede-Passul war um Aufklärung bemüht. Es sei richtig, dass PV-Anlagen mittlerweile auch in größerem Abstand zu Verkehrswegen errichtet werden dürften. Dies sei für den Landkreis aber gar nicht so relevant. Da dieser zum größten Teil als „landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet“ gelte, habe man hier ohnehin mehr Freiheiten. All diese Informationen werde man in einem gerade in Arbeit befindlichen Leitfaden zusammenfassen. Gerhard Waas (Grüne) wies obendrein darauf hin, dass es sogar ein Förderprojekt zur Artenvielfalt auf PV-Freiflächen gebe.



Balthasar Brandhofer (Bayernpartei) hingegen warnte, die Wiesen im Landkreis nicht leichtfertig herzugeben. Hier konnte Landrat Olaf von Löwis (CSU) beruhigen. „Wir werden nicht einfach mal so Photovoltaik über den Landkreis streuen.“ Vielmehr würden betroffene Grundeigentümer und damit auch die Landwirte eingebunden.

